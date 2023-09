Culpar siempre a Rusia

Estamos tan acostumbrados a responsabilizar siempre a Rusia de lo que sucede en la guerra de Ucrania que aceptamos inmediatamente la primera versión que se nos ofrece.

Por ejemplo, la de que el ataque con misiles a un mercado de una ciudad del Donbás, a comienzos de este mes, cuando estaba lleno de gente que hacía allí sus compras, fue premeditado y culpa de Putin.

«La artillería de los terroristas rusos ha matado a dieciséis civiles en la ciudad de Kostiantinivka», escribió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. En el ataque resultaron además heridas más de una treintena de personas.

He de confesar que tuve casi inmediatamente dudas sobre la paternidad del ataque. Había algo que no cuadraba: la ciudad forma parte de una disputada región que Rusia reclama como suya por estar habitada por una población mayormente rusófona y a la que supuestamente quería proteger de Kiev.

Algunos medios de información independientes activos en internet precisaron poco después que la trayectoria del proyectil no procedía de territorio ruso sino de la dirección opuesta y citaban a testigos oculares de la tragedia.

Prudentemente decidí esperar porque no tenía lógicamente pruebas que demostrasen lo contrario de lo afirmado por Zelenski, que habló de un «ataque ruso», acusación que recogió inmediatamente la prensa occidental.

Y lo hice pese a ser consciente de que no era la primera vez que el Gobierno de Kiev culpaba a Moscú de cosas que resultaron no ser ciertas pero que muchos medios, dispuestos a responsabilizar de todo al invasor, jamás ponían en tela de juicio.

Por ejemplo, unos supuestos ataques a la central nuclear de Zaporiyia, que estaba ya en manos rusas, por lo que no tenía sentido que los rusos dispararan contra su propia gente.

O la voladura de los dos gasoductos ruso-germanos del Báltico, que el premio Pulitzer norteamericano Seymour Hersh atribuyó directamente a Estados Unidos en un reportaje silenciado por los principales medios occidentales mientras que, según otra versión, fue obra de un misterioso equipo de buzos ucraniano.

Pero finalmente el diario estadounidense The New York Times, nada sospechoso de pro ruso sino más bien de todo lo contrario, ha publicado una información que parece confirmar lo que sospeché desde el principio: es decir, que Moscú no tuvo nada que ver con ese ataque.

Según el diario neoyorquino, los análisis llevados a cabo para intentar dilucidar lo sucedido – los exámenes de los fragmentos del misil encontrados y la imaginería satelital -parecen demostrar que se trató de un disparo de un misil ucraniano tipo BUK que por alguna razón erró su blanco.

La información del New York Times fue citada por otros medios internacionales, entre ellos la agencia Reuters, lo que no impidió, sino todo lo contrario, que Mijailo Podoliak, asesor de Zelenski, criticara a quienes , según él, «siembran dudas» sobre la implicación del Kremlin en ese ataque y los acusara de contribuir a «las teorías conspirativas» y a la propaganda del Kremlin.

Y como si no estuviera del todo seguro de sus acusaciones, Podoliak agregó: «No se puede olvidar que Rusia es responsable de la invasión y de haber traído la guerra a mi país». Es decir culpar siempre y de todo a Rusia por ese pecado original.