El debate que no habrá

No estoy de acuerdo en que el tiempo transcurrido desde las elecciones generales haya sido perdido, pues el procedimiento seguido ha sido el correcto y quien ha obtenido más votos y escaños tiene al menos el derecho a presentar un programa e intentar formar una mayoría. La pena es que el debate no sirva para debatir a fondo la crisis del modelo territorial que España arrastra desde la intentona separatista de hace 6 años. La razón es que ninguno de los interlocutores está dispuesto a mostrar las cartas de su estrategia a largo plazo, para no perder parroquianos y para no dar bazas al adversario en una larga jugada a tres bandas por parejas que puede durar muchos años. Así que en este asunto, que es el crucial, nadie se apartará de lo que es políticamente correcto para su respectiva clientela. Un parlamento es para hablar, pero rara vez para decir toda la verdad.