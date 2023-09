MÁS DE LO MISMO

La política de un país debería tener límite cuando atropella la Constitución. Vamos a ver, los políticos hablan y hablan pero no se explican. Conceder la amnistía supone dar un paso más en la ruptura del Estado, pensar lo contrario es una torpeza monumental. ¿Acaso los que se van a beneficiar se han arrepentido del delito cometido? ¿Prometen que no lo volverán a hacer? No, pues entonces la amnistía es completamente ilegal e inadmisible. Aunque yo siempre estaré a favor del perdón si hay arrepentimiento y propósito de la enmienda, al cumplir esa norma cristiana que da tan buenos resultados, pero en este caso no se dan las condiciones ya que los independentistas manifiestan públicamente y con cara de risa que lo volverán a repetir. Los sanchistas deben darse cuenta de que esto es una tomadura de pelo a ellos y al resto de los españoles. Para evitar esta caótica situación, cuando haya nuevas elecciones, los socialistas moderados, que los hay, deberían poner en marcha el viejo Partido Socialista Español (PSE), aquel de Tierno Galván. ¿Recuerdan? Para arrebatar al Sr. Sánchez los votantes disconformes y con ello, la locura de vender España a cualquier precio. Así dejaría de prometer una cosa, y cuando llega al poder, hacer lo contrario, lo que supone un gran fraude electoral. ¡Ay! España querida/ de distintas opiniones/ unos te quieren unida/ y otros, nación de naciones.

Federico Barbero. Málaga