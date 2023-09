La hecatombe otra vez

Volvemos a estar instalados en el apocalipsis porque es la única manera que tienen de actuar. O gobiernan ellos o el catastrofismo nos invade. No es novedoso. Eso demuestra claramente una falta de sentido democrático enorme y ganas de incendiar y boicotear como forma de responder a los conflictos. Esto choca con la idea de normalizar y avanzar, que es lo que ocurre también con la visceralidad sin argumentos de González y Guerra, sin ningún peso orgánico, y de toda la infumable vieja guardia. O los dos barones territoriales, García-Page y Lambán. El desafío independentista catalán, que va a menos, requiere una desjudicialización, incluso si no fuese necesaria para buscar apoyos políticos, y un nuevo acuerdo territorial que promueva un sistema de financiación justo. ¿No hubo cesiones de Aznar ante Pujol para gobernar?

La pareja de históricos dirigentes monta decadentes numeritos contra la actual dirección socialista cada vez que tiene la oportunidad de mover la lengua. Pueden hacerlo, pero deberían ser cautos, por su propio bien, y no dar fácil munición a la derecha y a Feijóo. Ambos abogan por grandes acuerdos entre el PSOE y el PP. Conservadores, claro, y a la caduca usanza. Enfrente está un Pedro Sánchez que pretende seguir con su política de normalización en Cataluña. ¿Esto es fraude? ¿Quiere solucionar eso un Partido Popular que defiende la convivencia haciendo todo lo contrario? Desde el rencor y la mentira no es posible crear un futuro de esperanza. Desvían la atención para no hablar de los problemas reales y tapar su gestión en ayuntamientos y comunidades, solo o con Vox.

La «dinámica destituyente» progresa. La deslegitimación de un probable (o no) Gobierno de coalición. Ya se encargan algunos de que la tranquilidad no exista. El fraude constitucional, entre otros fraudes, es el de Feijóo con su simulacro de investidura. Solo para afrontar una nueva crisis interna del PP. Sánchez ha estado en una discreta situación hasta ahora. Sin embargo, la desestabilización, como siempre, va a funcionar a tope y a fin de obstaculizar, generar llamas y tumbar al líder socialista y a sus colegas de gabinete. ¡Menuda derecha hay en España con su discurso reaccionario!

¿Los electores votaron mal? Ni sí, ni no. Es preciso gestionar de la mejor forma los resultados, como dice Yolanda Díaz. Obtener más derechos es la clave del asunto. Subir los salarios, no solo el SMI, reducir las listas de espera en sanidad o controlar los precios de los alimentos. ¿Puede hacerlo el PP y Vox? Sabemos que Madrid es la comunidad que menos invierte en sanidad, educación y servicios sociales. El supuesto líder Feijóo está asediado por el ala más dura de Génova y no tiene quien lo evite.

De todos modos, él es así y no puede hacer nada para evitar su papel de títere en «un partido que jamás vende sus principios». No lo han hecho nunca y «no lo volveremos a hacer ahora», según dijo en la manifestación preventiva del domingo en Madrid. ¿No es un señor gracioso? El pretexto es ahora la amnistía inexistente aún. Por fortuna, la aguas catalanas van serenas. Lejos de romperse España, está más fuerte. También se rompía cuando se concedieron los indultos a los líderes del «procés». Y tantos otros disparates de infame recuerdo, como la ridícula guerra ideológica de Díaz Ayuso.

Recuerden algunas de sus gracietas sensacionalistas. «El plan de Sánchez es instaurar una república federal laica», o que «España va camino de que no haya Estado de derecho». Y lo de «o Sánchez, o España». Ya se sabe que el Partido Popular es el propietario de nuestro país y que los demás son simples okupas. Uno de los objetivos del presidente, dijo esta señora, es acabar con la libre empresa y la propiedad privada. Pero el empleo resiste y el INE revisa al alza el crecimiento de la economía.

Feijóo mantiene la triste ilusión del transfuguismo por si algún tipejo cambia a última hora de acera en la no investidura de este hombre que toca una misa de réquiem, mientras su grupo seguirá tocando la partitura de la crispación con bombos y platillos. No renuncia a los votos para ser presidente por honestidad, sino porque su cerril credo se lo impide y vive en soledad parlamentaria. Reside en la oposición desde el primer día y se dedica a la propaganda. Es la «épica» de un proyecto de cambio hacia atrás (con ira y cercenando derechos de la gente de a pie) y la crónica de un fracaso anunciado, luego se da por hecho que el que no goza de legitimidad para formar gobierno es él. No tiene la confianza del Congreso. Aznar y Ayuso le indican la actitud, y M. Rajoy colabora.