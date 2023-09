Llega el veranillo de San Miguel, anuncia mi meteorólogo favorito. Los meteorólogos son mis profetas predilectos. No vaticinan desgracias ni guerras, si acaso granizadas o nubarrones. A veces se equivocan, casi nunca hablan a muy largo plazo y suelen lucir tipazo. Llega el veranillo de San Miguel, decimos, y con él «de nuevo las altas temperaturas». Como si se hubieran ido alguna vez. Al final de la tarde salgo al balcón y sí, se agradece la caricia de una camisa fina de manga larga, pero durante el día cae un solazo importante que quita cierta energía y que impele a acudir a la playa. Un día eres joven y al siguiente no puedes prescindir de llevarte la silla. Te montas tu palco frente al mar y ahí te fumas una nube, bebes sorbos de la brisa, lees a un poeta amigo, realizas el censo de las olas y apuestas mentalmente cuánto tardará en caer el surfista que atisbas a lo lejos. Si es que no es un delfín. La playa nos iguala, ciertamente, ahí todos en semi desnudez, aunque los hay que viven en toallas espaciosas y amplias, confortables y con otras toallas adosadas muy cerca del agua. Otros malviven en toallitas pequeñas en medio de la nada a gran distancia de la mar y con pocas vistas. Por mucho que dure este veranito, la temporada de calores tocará a su fin pronto, guardaremos bártulos playeros y sacaremos, no sé qué sacaremos, fuerzas para el otoño, sonetos cajoneros, cazadoras, americanas, calcetines más gruesos y ánimos para encarar el suplicio de los anuncios de perfumes, que arrecian más que las promociones de mantecados. El veranillo de San Miguel es un concepto que podría ser turístico. También podría ser el veranillo de San Gabriel. O de San Rafael, si bien los verdaderos rafaelistas lo celebramos el 28 de octubre. El veranillo de San Miguel es un sinsentido: el verano no admite diminutivos. Es expansión, todo o nada, la frente mojada, sandías en la orilla y largas tardes como las de la niñez.

El verano es luz sin transacción, luz plena sin amironaciones; no luz de otoño, bella y esperada pero distinta. El verano se nos muere y le buscan sucedáneos por entre los nervios del otoño, que dentro de poco tomará ya sí, toda la iniciativa.