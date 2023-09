Sin defensa no hay paraíso

El partido de Zaragoza ha terminado con toda la euforia que rodeaba al Unicaja después del inicio de temporada. La situación hoy no cambia mucho con respecto a hace dos días a nivel de objetivos y desarrollo de la temporada, pero sí deja abierta una puerta al nerviosismo. Es cierto que la temporada comienza de manera muy parecida a la pasada. Hace un año el equipo abría la Liga ACB con un balance de dos victorias y tres derrotas, hasta que el 30 de octubre el equipo arrasó al Betis con un contundente 106-60. Esa victoria fue el inicio de seis triunfos consecutivos y once en trece partidos. Las dos grandes diferencias con aquella situación es que el equipo, salvo en un cuarto horrible en Vitoria en el estreno de la pasada Liga, era una roca defensiva y que como se venía de años perdiendo, las derrotas se vivían de otra manera.

Hace años en una entrevista Pablo Laso decía que el partido más difícil para el entrenador del Real Madrid era, independientemente del rival, el que se producía después de una derrota, porque en ese club no se podían perder dos partidos seguidos. La inesperada derrota de los verdes ante el equipo maño provoca que el partido de mañana ante el Valencia Basket en el Carpena, un partido que siempre es especial, se convierta en una final. Una derrota aumentaría el vértigo a la posibilidad de una tercera consecutiva, y en el horizonte está la visita a Gran Canaria.

Los problemas es mejor solucionarlos cuanto antes y no dejarlos crecer. La pasada temporada se vivió una situación similar con cuatro derrotas en 5 partidos entre finales de enero y principios de marzo que finalizó con una victoria en Sevilla que dio paso a siete victorias consecutivas. Esta situación siendo difícil no me preocuparía mucho porque el equipo si algo tiene es carácter.

La defensa es otra historia. Lo visto en la pista del Casademont Zaragoza es preocupante. Con las características de juego de este equipo tienes que ser capaz de ganar todos los partidos en los que tu anotación este en 85 o más puntos. Encajar 23 o más puntos por cuarto no es aceptable. Puede ser un mal día, puede ser, como decía Ibon Navarro al final del partido, falta de motivación o que tanto halago debilite. En cualquier caso, no es el camino para seguir en un equipo donde el esfuerzo no es negociable, y donde sin ese esfuerzo no hay ninguna posibilidad de éxito.

Es cierto que como decía hace una semana, el factor sorpresa de Unicaja se ha terminado. Todos los entrenadores saben cómo es el equipo y cómo juega, y además saben que la actuación es sostenible en el tiempo. El aumento de anotación del equipo en estas dos primeras jornadas es una gran noticia siempre y cuando no sea a costa de la concentración defensiva.

El Valencia llega este fin de semana a Málaga con bajas y con un equipo por conectar en este primer año post-Dubljevic. Es una máquina a engrasar y que quizás es mejor afrontar ahora que dentro de 8 ó 9 jornadas. En cualquier caso, es el partido de la tranquilidad o el nerviosismo. Es el partido de demostrar que Zaragoza fue un traspiés, como Vitoria hace un año, y que el equipo volverá a su cara habitual.

Se puede perder, y el año pasado se perdió, pero la cara del equipo debe ser otra. El Carpena pondrá su grano de arena porque «no juegas sólo si yo estoy aquí, porque vuela el Carpena, y Málaga sueña».

Eso es lo que ahora necesita el equipo, apoyo y cero dudas. Suerte…