¿Es de fiar Alberto Núñez Feijóo, como él mismo ha dicho? Pudiera ser que sí, pero hay que saber en qué. Nunca hasta ahora ha tenido responsabilidades en política nacional y, por tanto, la inmensa mayoría de españoles no lo conoce. Respecto de Sánchez el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha dicho que no se fía, y, en cuanto al PSOE, que «va y viene». Vale, los conoce. Pero, ¿puede fiarse uno de un político al que no se conoce? Desde luego que sí, es cuestión de fe, para el que tiene fe todo es posible (Marcos, 9, 23). Ahora bien, confiar en el político a golpe de fe tiene muchos peligros, mejor hacerlo por su obrar, «por sus frutos los conoceréis» (Mateo, 7, 15). De momento la principal obra política de Feijóo es haber dado voz y mando compartido a la extrema derecha en gran parte de España. En eso, y en que si es investido hará lo mismo en el gobierno del Estado, es totalmente de fiar.