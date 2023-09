Hace unos días, el sábado 23 de este mes de septiembre, tuvo lugar en la Academia General Militar un acto que no tiene apenas trascendencia para el público en general pero que es muy querido por quienes lo protagonizamos. Se trata de la rejura, el acto de besar la bandera 50 años después, lo que conocemos como Bodas de Oro. Yo he sido uno de los integrantes de la XXXII promoción que ha participado en esa ceremonia solemne y afectiva.

Uno de los atractivos de estos actos es reencontrarte con compañeros a los que hace años que no ves y a los que saludas con afecto. A la mayoría, pero no a todos. Por problemas de muy diversa especie hay encuentros que se evitan y, en mi caso, por razones que creo conocidas y que no voy a reiterar, hay un cierto número, no muchos, pero sí unos cuantos, que evitan saludarme o, lo que es peor, me dedican calificativos poco amables.

Un encuentro tenso, aunque no excesivamente desagradable, lo tuve con un compañero con el que no creo haberme visto en los últimos cuarenta años. Sin darme los buenos días, ni siquiera un hola, me dijo: «tú eres un traidor». Mi respuesta fue calmada: «¿podrías especificarme los motivos de esa afirmación?». Lo sabes muy bien, añadió, ya que eres el culpable de que se quitase de esta academia la estatua ecuestre del generalísimo Franco. He tenido que contestar otras veces a afirmaciones similares por lo que mi respuesta la tenía preparada. Le dije, más o menos, que si era por eso lo consideraba un halago. A continuación, añadí algo que, tal vez, no debería haberle dicho ya que le recordé que su abuelo había jurado lealtad a la república y poco después se sublevó con las armas contra ella y que esa actitud encajaba mejor en la definición que da el diccionario de la palabra traidor. La llegada de otros compañeros al lugar donde estábamos hablando hizo que la conversación finalizase. Debo añadir que fue la única alusión política que me hicieron a lo largo del día.

Hace muchos años, cuando estaba preparando la biografía de Sabino Fernández Campo, me sorprendió que, hablando de Adolfo Suárez, lo calificara como traidor, pero no en un sentido peyorativo. Desarrolló una tesis que para mí era novedosa y que, más o menos, venía a explicar la necesidad de traidores, no en el sentido de quienes actúan contra su país, sino en la idea de que desde dentro es más fácil desmontar estructuras dictatoriales. Unos días después me regaló un libro que lleva por título ‘Elogio de la traición’, del que son autores Denis Jeambar e Yves Roucaute, y en el que se analizan comportamientos que son considerados por muchas otras personas como de traición.

En medio de las enormes tensiones que se vivieron en torno al procés, especialmente en 2017, oímos muchas veces el insulto botiflers, traidores en catalán, dirigido por muchos independentistas a españoles nacidos o residentes en Cataluña y que no son de esa ideología, siendo Josep Borrell y Francisco Frutos las principales dianas de esas diatribas. En ese mismo contexto, en años posteriores hemos seguido escuchando el mismo calificativo, pero ya dirigido a otros receptores, así los de Junts se lo han dirigido a los de ERC por sus pactos con el gobierno de España y, recientemente, en la diada de este año, los de la ANC a los políticos de los dos partidos independentistas, Junts y ERC. Como vemos la utilización de lo que pretende ser un insulto está muy extendido en ciertos ámbitos políticos, por lo que me parece interesante seguir entre ellos e invitarles a soñar un poco.

Les voy a contar un sueño. En él aparece Carles Puigdemont como protagonista asumiendo el papel del gran traidor. Está en España, donde se ha entregado a los Mossos d’Escuadra. Unos días más tarde es trasladado a Madrid donde se hacen cargo de él autoridades judiciales que ordenan su ingreso en prisión. Al día siguiente su abogado, Gonzalo Boyé, convoca una rueda de prensa y en ella anuncia que va a leer una declaración de su representado y que no admitirá preguntas. Tras los saludos de rigor comienza a hablar: Mi defendido quiere manifestar que acepta la autoridad de los tribunales españoles y que, al efecto, se someterá al proceso por el que se le juzgará por los hechos ocurridos en el procés.

Quiere pedir perdón a todos los catalanes que siguieron sus instrucciones durante aquellas fechas y que han sufrido consecuencias no deseadas por ello, incluso penales. Si es condenado, lo que es muy posible, cumplirá lo sentenciado en prisión y, cuando sea pertinente, solicitará el indulto al gobierno de España.

Finalmente quiere manifestar su voluntad de no volver a participar en otro intento unilateral de lograr la independencia de Cataluña. Su estancia estos últimos años en Waterloo (Bélgica) y el contacto permanente con políticos de diferentes países de la Unión Europea le han hecho reflexionar y llegar a estas conclusiones.