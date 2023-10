El eterno retorno

Últimamente me parece que estoy en un eterno retorno en cuanto a la temática de mis artículos y es que no pasa mucho tiempo sin que me vea en la necesidad de escribir del feminismo. Hasta ahora siempre he abordado este tema acercándome a sus orígenes históricos y aludiendo a por qué eran necesarias sus reivindicaciones en otras épocas y por qué lo siguen siendo ahora.

Esperaba, tal vez con una cierta ingenuidad, no tener que volver a escribir sobre esto más, ya que eso significaría que hemos alcanzado la justicia social y hemos aprendido que las diferencias nos hacen mejorar como sociedad. Me equivocaba. No he tenido más remedio por muchos motivos, pero quizá el principal sea que soy mujer y maestra de instituto, tengo que volver a escribir sobre libertad individual y feminismo debido a las normas de vestimenta que un colegio concertado de Almería exige cumplir a sus alumnas y profesoras. Es lógico que una institución de enseñanza tenga un reglamento básico de vestimenta (vamos, lo que viene siendo usar el sentido común para vestir) pero en ese centro se han pasado de la raya porque sus prohibiciones y restricciones sólo son para las mujeres. Cabe resaltar que este centro concertado es dirigido por una fundación religiosa, en concreto católica. Entre las normas para la vestimenta de la mujer está la prohibición de usar pentalones vaqueros, mallas, minifaldas, vestidos o faldas por encima de la rodilla, escotes o sandalias en verano.

Como se puede observar a simple vista, algunas prohibiciones rayan lo denunciable por atentar contra la libertad individual. Además, no es únicamente eso. El problema está en que se sigue viendo a la mujer como un objeto sexual cuya piel al aire puede distraer y obnubilar a sus homólogos masculinos. El problema está en el poco respeto que se tiene al concepto de dignidad, que nosotros adoptamos del latín y que en una de sus acciones hace referencia a poder vestir, peinarse… como uno desee.

Soy agnóstica. Tras haber estudiado Filosofía y Teología creo que es la única posición sostenible acerca de Dios desde un razonamiento racional ya que a día de hoy no podemos probar la existencia de Dios, pero tampoco su inexistencia.

He hablado antes de que era un colegio católico. Este hecho es importante para mí porque yo me eduqué en uno, en el CES San José de la Compañía de Jesús, un colegio de jesuitas en el que mi agnósticismo era respetado y donde desarrollé las habilidades necesarias para tener un pensamiento crítico y decidir ser maestra. Mi colegio era un lugar donde la orientación sexual de cada uno era respetada, donde las opiniones se expresaban en alto y con argumentos, donde tu género biológico no determinaba cómo iban a tratarte los demás.

Gracias a haber pasado por el colegio puedo afirmar que en este centro almeriense el problema que tienen hacia las mujeres no es religioso, es misógino. Temen a las mujeres por que el patriarcado siempre lo ha hecho. Se escudan en la religión y enmarcan sus prohibiciones bajo el rótulo de la modestia y el decoro. No es ni lo uno ni lo otro. Esas prohibiciones no son otra cosa que la forma más antigua y caduca del machismo que aún rige el mundo.