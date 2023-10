Este fin de semana empieza nuestra temporada. De hecho, cuando ustedes estén leyendo esto, nosotras ya habremos jugado el primer partido de Liga. Tenemos el deseo de que sea una temporada muy especial para el CAB Estepona. Hemos trabajado muy duro este verano, y muchas horas, para construir un equipo partiendo casi de cero. Y digo casi porque empezábamos con una ventaja muy grande, la de tener debajo una cantera muy buena, donde se hacen muchas cosas muy bien.

Gracias a ese trabajo hay jugadoras que están preparadas para ayudar al primer equipo y ese es el primer paso que esas chicas jóvenes deben dar para jugar algún día con el equipo profesional. Pero también hay una estructura de club que te permite trabajar en unas condiciones inmejorables. Y cuando hablo de estructura también hablo de personas, personas dispuestas a ayudar en lo que sea y que cuando se les necesita ahí están.

Hemos incorporado a nueve jugadoras. Esto no es fácil y claro que asumes un riesgo porque tienen que encajar muchas piezas. Pero nos hemos preocupado por conocer y saber de ellas fuera de la cancha dentro de nuestras posibilidades. Sí que teníamos la certeza de que en la cancha todas son jugadoras excepcionales.

Acabamos de empezar y no nos conocemos todavía. Pero ahora puedo decir que nos hemos equivocado con ellas. Son mucho mejores de lo que nos habían dicho. Las referencias que teníamos de todas se quedaron cortas. Y si ya sabíamos que eran buenas en la cancha, cuando las ves jugar cada día te das cuenta que son mejores aún de lo que vimos en los partidos que estudiamos este verano.

El grupo entrena genial, les gusta entrenar, quieren aprender y progresar. Pero esto lo hace la que es más joven y piensa que todavía tiene carrera por delante, y también la más mayor que tiene experiencia en jugar en los mejores equipos.

Lo mejor que me he encontrado en este mes escaso que llevamos juntas es que, cuando se supone que yo debería enseñarles conceptos o detalles, son ellas las que me enseñan a mí cada día sobre baloncesto.

Tenemos claro que esto no es normal, que todas encajen a la perfección cuando se acaban de conocer y que formen un grupo tan cohesionado. No es normal por mucho que hayamos preguntado o investigado. Es evidente que la suerte también ha influido porque acertar con todas es muy difícil. Y ya os digo, acabamos de empezar. Todavía es muy pronto. Pero ellas hacen que vayamos cada día al Pineda a entrenar con una sonrisa en la cara y que cuando acabe el día, después de pasar en el pabellón más de cinco horas trabajando, estemos ya pensando en el siguiente día, en la siguiente sesión, en trabajar otra vez con ellas.

Es imposible no tener ilusión por esta temporada cuando las ves entrenar porque ellas te transmiten esa ilusión. Pero también la ambición de que queremos más, queremos ganar, queremos estar arriba.

Después, por supuesto, hay otros equipos que son muy buenos y la competición te pondrá en tu lugar. Pero quien quiera ganarnos va a tener que dar su mejor versión porque este equipo se dejará el alma cada segundo que lleve la camiseta del CAB puesta. Y no solo eso, también jugará buen baloncesto porque talento hay para hacerlo.

Ahora bien, tener un grupo de jugadoras como el que tenemos tampoco es suficiente. Necesitas un staff para sacar el máximo rendimiento de todas ellas y hacerlas mejores todavía. Y en esto también soy un privilegiado porque tengo el mejor grupo de trabajo posible. Cada uno es un fuera de serie en su campo y todos asumen su rol por el bien del equipo. Ellos me hacen el trabajo mucho más sencillo y son parte muy importante de todas las cosas que hacemos bien en el equipo.

Tengo asumido que mi trabajo depende de los resultados, que será bueno si ganamos y malo si perdemos. Pero no pienso en eso. Estoy rodeado de las mejores dentro de la cancha pero también fuera. Así que, además de esa ilusión y ambición que todas tenemos, también tengo confianza en que todo va a ir bien y que muy pronto, cuando vayamos sumando sesiones de entreno y nos vayamos conociendo, daremos nuestra mejor versión.

Y también tengo confianza en que aparecerá alguna jugadora más de la cantera preparada para tirar la puerta del vestuario del equipo Challenge pidiendo paso.

Debemos tener paciencia, necesitamos algo más de tiempo. No puedo prometer que vamos a ganar. Sería un tonto si lo hiciera. Pero si puedo aseguraros que quien se acerque este año al Pineda verá a un equipo que le atrapará, del que te sentirás orgulloso de ver jugar.

Este equipo provocará que la grada del Pineda se sienta más todavía y sea es ese arma secreta que tenemos nosotras que nos hace diferente al resto de equipos, nuestra mujer de verde que dirían los Izal…