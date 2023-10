Partido sin fin

Lunes. Como decía aquel anuncio de perfumes, creo que era de perfumes: «Hay ocasiones en las que un hombre se la juega». Ahí es nada mi misión de hoy: arrancar a tres infantes de su partido de fútbol de patio de colegio para llevarlos a sus casas. En autobús. A la hora convenida. Tres niños, tres. No sé cómo me he dejado liar ni cómo han confiado en mí sus benditos progenitores ni si llevo dinero para el bus ni si me van a hacer puro caso. Y a saber dónde está la parada. Entre mi primer «nos vamos ya y no pienso decirlo ni una vez más» y el momento en que realmente nos vamos transcurre una hora y cuarto. Una hora y cuarto de penaltis, regates, carreras, balonazos, sudor y bendita algarabía infantil. Es muy divertido ir contigo, me dice uno de ellos. Pero nos llevarás a merendar, proclama otro. Basculo entre el papel de mayor enrolladete y el de padre serio. Pero ya me tienen calado. Merendar es un acto gozosamente infantil.

Martes. Llego a la redacción y hay correo. No electrónico, convencional. Paquetitos. Libros. Alegría mañanera. Las despedidas, de Jacobo Bergareche (Libros del Asteroide), en el que estoy deseando sumergirme y del que pronto escribiré una reseña; y La mujer que no entendía el mundo, de David Torres (Reino de Cordelia), donde se narra la historia de la ajedrecista Sonja Graf, que huyó del nazismo y que participaba en los torneos con un cartel que decía «Libre». Fue la eterna rival de la legendaria Vera Menchik. Tengo un cariño especial por este tipo de novelas, que no son tantas (magnífica El Peón, de Paco Cerdá), protagonizadas por ajedrecistas. No en vano, perdonen la autocita, llegué a obsesionarme con uno de ellos, Mijail Tal, y le dediqué El mago de Riga (Algorfa), que años después aún me sigue dando alegrías. Ceno lechuga. Miércoles. Tertulia en Canal Sur radio, programa de Jesús Vigorra. Hoy con Alberto García Reyes, director de ABC de Sevilla y Laura Garófano (El Español). Ese pequeño, no se va con los años ni debe irse, vértigo cuando te dan paso. Investidura. Monotema. Hay una agresividad ambiental y política que se ha contagiado a los medios. O tal vez esta misma frase también pudo escribirse en 1977 o 1986. En España. Y aquí estamos tan panchos. Desayuno imaginando qué desayuna Óscar Puente y corro a la presentación de unas jornadas sobre novela negra que se celebrarán próximamente. Sentado entre el público me da por pensar que de repente se produce un crimen al fondo de la sala, en un ángulo al que nadie mira. Un cadáver. Entre tanto erudito lector detectivesco. Me imagino que viene un inspector bigotudo con su ayudante bajito y que no nos dejan salir y nos asaltan a preguntas. Me agobio. Corro para alcanzar la calle y el mundo verdadero. Me da la brisa en la cara (no me va a dar en el omóplato) y pienso en lo magnífica que es, a veces, la realidad. Jueves. Twitter, bueno X, como banco de pruebas de los aforismos. Escribo: «La melancolía es la lumbalgia de la memoria». Éxito moderado. Tal vez debí poner la nostalgia, no la melancolía. Arrastro esa duda a la ducha, al supermercado, a la ferretería, a la farmacia y a la oficina. Habría que diferenciar entre las dudas e inseguridades del escritor, consustanciales al oficio, del trastorno obsesivo con un punto majarón. Habría. Viernes. Voy a someterme a la investidura para lograr presidir mi fin de semana, pero temo que se articule una mayoría que me organice unos planes y yo pase a la oposición. A quejarme. Para variar.