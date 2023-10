La ternera está dura

Es inagotable la capacidad de asombro del ser humano, sobre todo si vive en España. En cambio, el caudal de vergüenza es el mínimo entre quienes espantan desde que hay datos históricos. Un poner, baja de su escaño

Un tal Óscar Puente, garboso, con cara de hacer amigos, hombre educado y culto allá donde los haya, de buenas maneras parlamentarias, nada de tabernas y ruido. Pablo Iglesias II llamó al sujeto «el más macarra de los diputados» de Narciso pero, como suele, se equivocaba, ya se verá. Claro, las huestes se ven reducidas entre purga y purga, que si Nicolás Redondo Terreros, que si Leguina y así. Por eso, va quedando en el fondo de la olla lo mejor del guiso.

Mientras, el reloj tiene cuerda para rato y Espadas no pide perdón, ahora que hay condena de seis años de cárcel al ex director de la FAFFE, Fernando Villén, que se gastó con sus compinches 32.000 euros de dinero destinado a los parados en mujeres públicas, y a la exdirectora económica, Ana Valls -que no se me olvide el nombre para su CV-, cinco años y tres meses le han fallado. La Junta instó al PSOE a pedir perdón a los andaluces, pero no va a ser, se comenta que por falta de tiempo del gran líder socialista andaluz, harto ocupado en la administración de sus victorias. Para rebajar la pena, los amigos lo celebramos en La Medusa con unas ostras Guillardeau y brindamos con Waltraud.

Pero lo que más me preocupa del panorama nacional es que la carne esté dura, me refiero a la ternera. La ternera es muy importante para el buen gobierno y son muchas las recetas para prepararla. Una, por ejemplo, es que Interior insiste a Europol en que deje de vincular terrorismo e independentismo, los huevos con la tortilla, el nacionalismo y los CDR que se arman con explosivos, ¡habrase visto, relacionar un término y otro!

Alguna alegría sí que hay por aquí, como que el presidente de FAMADESA, Federico Beltrán, regale un coche al joven que tiene dos empleos para levantar a su familia, «yo vengo de una familia humilde y estoy con dos trabajos matándome», dice el chaval, igualito que los que no dan un palo al agua y parasitan, o algo peor, porque casi 600 menores fueron condenados en Málaga por cometer delitos en 2022, que conste en acta. Es otra clase de curro. Algunos atracan en el Parque, ahora plácido con «Málaga en la mirada», de Leica y el Ayuntamiento. Mientras, en la acera de enfrente, se han puesto de acuerdo PP y Vox para que eche a andar una oficina antiokupas, bienvenida sea, sobre todo por los aquejados. Unos días después, los chicos de Santiago en Madrid le exigían al PP que desautorizara a Borja Sémper -no sabemos si siempre- por llamarles radicales. Pero, vamos a ver, Santiago, no sabes que radical viene de raíz, y ser radicales en política es ir a la raíz de las cosas, pero si te conviene el exabrupto de Sémper, progre e inculto, todo en uno.

Entretanto, Francisco -no el cantante de Alcoy- reparte tareas a los demás en Marsella, consejos vendo que para mí no tengo. Recomienda legislar con responsabilidad sobre inmigración -no va a invitarles a lo contrario, vaya exhorto-, porque los inmigrantes y refugiados que acoge el Vaticano ya no caben en la Plaza de San Pedro, ni en otros espacios de la ciudad estado. Es el ejemplo de predicar al mundo sin trigo. Por aquí, el Obispado retira las licencias al sacerdote detenido tras hacerse público el supuesto caso de abusos, no antes, ¿para qué correr?, la Iglesia siempre tan rápida contra el escándalo, lo que le acarrea otros escándalos y así. Barrunto que no es verdad que la democracia sea el único sistema político que permite su autodestrucción, también la Iglesia busca desesperadamente su conversión en polvo, daño que nos infringe a los suyos. Lo que no se comprende es que tratándose de la asamblea de todos los fieles demasiados callen, o sí, como en el PSOE, que también guardan silencio sus parroquianos. Debe ser por la jindama, me digo. Jorge Guillén confesaba:

Jamás, jamás engaños escogidos.

¿Yo escojo? yo recojo

la verdad impaciente,

esa verdad que espera a mi palabra.

¿Cumbre? sí, cumbre

dulcemente continua hasta los valles:

un rugoso relieve entre relieves.

Todo me asombra junto.

Y la verdad

hacia mí se abalanza, me atropella.