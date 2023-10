A veces el silencio es la peor mentira», dijo Unamuno. Cuando este pensamiento revive en mí, que no han sido pocas las veces a lo largo de mi vida, siempre vivo la sensación de un imposible desacuerdo con don Miguel. Ni aspiro ni aspiraré nunca a asumir el papel de David en la imposible contienda con un Goliat de la talla del maestro, pero aun sin pretender corregirlo, que todos los dioses del universo me libren, siempre interpreté que lo que pretendió decir don Miguel fue que «a veces el silencio es la mejor mentira». «La mejor mentira» siempre será una mentira en vías de alcanzar el aumentativo «mentirona» si este existiera, o sea, un prodigio mentiroso. Sin embargo, «la peor mentira» es una aspirante a mentirilla minúscula, a mentirijilla nimia, esmirriada y aprendiza que en cuanto se despiste un pelín se convertirá en una verdad enclenque, pero verdad, al fin y al cabo.

A veces, cuando leo que a Fulanito de las Muchas Ínfulas, ese político modelo del multicredo grouchomaxiano que lleva toda la vida cobrando por serlo, le han otorgado el magno honor de ser el político más brillante del próximo año bisiesto, me hago cruces, que diría mi abuela materna, e, inmediatamente, me desenamoro del entorno. Y, cuando ello ocurre, mi desamor manifiesta un pensamiento persistente: ¿por qué será que la mayoría de nosotros no somos capaces de asumir con naturalidad la locura recurrente que se esconde tras el paripé de nuestra ortopédica cordura?

A veces, cuando verifico la exacerbada pulsión hotelera en nuestra capital, se me aparece el instinto viciado del ser humano que a esa pulsión le aporta su identidad oportunista. Llevamos años consumando el desaguisado aquel de un hueco, un hotel y de un huequito, un hotelito. Obviamente, hoteles y hotelitos aportan a la ciudad mucho más que un simple hueco en presente y hasta en futuro cercano, pero con ello solo se contribuye a verificar la falta de imaginación mediante la que estamos bordando la capa de un cuestionable futuro para las generaciones venideras, que habrán de asumir nuestro legado. Desde el otero del plan de acción de los inversores, sin ningún tipo de duda, el desaguisado será un plan y un negocio científicamente bien diseñado, porque cuando llegue el momento de las vacas flacas, que llegará porque siempre llega, la inversión no habrá sido en vano, pero para nada, nunca, será un buen negocio para los malagueños y para la Málaga institucional que es en quien recae la obligatoriedad de saber qué se debe y qué no se debe hacer, pensando exclusivamente en el mejor presente y futuro a largo plazo para la ciudad. La Málaga institucional, presa de la severa adicción turístico-hotelera desde hace años ya precisa urgentemente un plan de desintoxicación serio que defina extensamente las capacidades de carga del producto Málaga. La inmovilidad en su fungir solo explicita y explicitará una torpeza y una irresponsabilidad que ya empiezan a mostrar un tóxico tornasol inadmisible. En el sentido de este párrafo, permítame, amable leyente una paráfrasis sobre un pensamiento de San Agustín que ya hice en esta columna: «la sobreoferta no es grandeza, sino hinchazón; y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano»

A veces, cuando descubro que alguien ha tenido la desagradabilísima capacidad de hacerse daño emocional a través de mí, me siento incómodo y sufro por no tener la capa de la invisibilidad, porque, a veces, resulta que al segundo intento hay humanos que renuncian a disfrutar en favor de su autolisis, aunque solo sea metafórica, y eso me afecta sobremanera. Por lo general, los humanos renunciamos al disfrute con el único propósito subconsciente de renunciar a nosotros mismos. El miedo mal gestionado hiere y mata sádicamente.

A veces, cuando nadie me, ve medito sobre el instinto de huir de los pensamientos indeseables y lacerantes, y siempre llego a la misma conclusión: pretender alejarnos de los pensamientos tóxicos es el primer impulso para caminar desbocadamente hacia ellos. «Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma», dice Jung.

A veces, cuando medito sobre la persona trascendente, y los organismos y empresas gobernados por personas trascendentes, me es imposible no rememorar a Antonio Machado cuando nos legó aquello de que «Los que están siempre de vuelta de todo son los que nunca han ido a ningún sitio».

Genio y figura...