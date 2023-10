Todos quieren ser ministros

Yolanda Díaz está vendiendo la piel de Junts antes de cazarlo. Ya exigen, ella y sus huestes, un cupo de ministerios en el futuro Gobierno Sánchez, que ahora tiene 22 carteras. Pero Díaz tiene casi tanto afán en que ella y varios de los suyos sean ministros como en que alguien no lo sea: Irene Montero. Los de Podemos están que trinan, aunque siempre han estado trinando y se trina mucho mejor con una cartera y abundante presupuesto que manejar. Por los cenáculos y las quinielas periodísticas han comenzado a filtrarse nombres absolutamente decepcionantes, como el de Ada Colau, que algunos sitúan en Vivienda. Colau posee muchos enemigos, representa el pasado y tiene muy malas relaciones con el Ejército, la monarquía y los poderes económicos. Y su legado en Barcelona no es precisamente alabado mundialmente. Claro que eso de las malas relaciones no es un demérito en Podemos, que se lo digan a Ione Belarra, que cada vez que se aburre se mete con Mercadona. Mónica García, de Mas Madrid, el errejonismo, también suena, si bien sería despojar a la izquierda madrileña de todo un referente. Para tener que buscar otro u otra, cosa nada fácil frente a Ayuso. El propio Errejón podría ser ministro. Y no nos olvidemos de IU, que tiene a Garzón ahora y que podría exigir también su sillón. Enrique Santiago, secretario general del PCE y parlamentario al alza tiene algunas posibilidades. Todo está por negociar, incluso que haya Gobierno pronto. Yolanda Díaz aprieta y aprieta la izquierda exigiendo más agenda social. Nadie mira al elefante en la habitación: el nacionalismo catalán está por convecer, si bien ya ayer se dieron síntomas de que eso del referéndum podría esperar si sale adelante la amnistía. Feijóo lo vio bien: se pide el referéndum para que en realidad la amnistía no parezca tanto. Posiblemente, Sánchez hará un Gobierno con sorpresas, golpes de efecto y dosis de novedad saludable. No puede venirnos con un Gobierno lleno de Colaus, gente desgastada y que ya no conoocen otro modo de vida que la política. Gente que mete menos ilusión que una Fanta que llevara abierta desde 1980. La diversión es manejar ministrables, deporte de acreditada tradición en España. Hay quien lanza nombres para quemarlos, para relanzarlos, para epatar o para despistar, hay incluso quien no sabe que va a ser ministro y pronto recibirá una llamada. Pronto saldremos de dudas o iremos a las urnas. Mientras, el Rey recibe (que es también el título de una novela de Eduardo Mendoza) en casa a líderes e incluso a jefes de partido, que van a darle noticias o la tabarra. Hoy continúa la ronda en Zarzuela con los dos pesos pesados: Sánchez y Feijóo. El primero se cree Dios y el segundo, líder de la derecha.