Después del comer, el tener un techo es la primera necesidad. No puede calificarse sino de criminal el no distribuir de urgencia el dinero que el Gobierno ha dado a las comunidades para el alquiler joven. Sin embargo, incluso donde el alquiler es más cada día más caro, como Madrid, los jóvenes ven retrasada hasta un año esa ayuda vital. No sabemos qué hará mientras con ese dinero Ayuso, pero sí que tiene, con su típico descaro, el valor de echarle la culpa a los mismos perjudicados, por «poco interesados», «mala presentación de datos», etc. En Andalucía, también con el dinero hace tiempo en su poder, el pepero Moreno no ha tramitado ni el 20% de las solicitudes, con parecidas excusas. Otro ‘gracioso’, como el calificar a su común empresa de partido ‘popular’. Lo será para los millonarios que utilicen esas prácticas para enriquecerse. .