Los españoles hemos estado sometidos en cuatro meses a dos elecciones, con partidos como Vox y Sumar. La primera dio un vuelco inesperado a la situación anterior, y la segunda un nuevo vuelco en sentido contrario, por una diferencia que parece mínima, cuatro diputados, aunque corresponde a más de un millón doscientas mil personas. Estos seguidos y fuertes bandazos, unidos a los ‘normales’ -guerra, crisis económica y otras minucias-, han provocado, como es lógico, una cierta crispación social. Sin embargo, a pesar del intento de agrandarla por una y otra parte, la población ha respondido con una madurez muy superior a la de épocas no muy lejanas. Apenas ahora ha saltado el rozamiento a la cara del alcalde de Madrid por un adversario político, al que su propio partido ha desposeído de inmediato de sus cargos y él mismo ha pedido disculpas. Y a pesar de que Feijóo ha exhortado en público a los parlamentarios del PSOE a traicionar a sus votantes y partido para obtener él los cuatro parlamentarios que le faltaban, mostrando hasta el final lo que es, no ha conseguido ni uno, aunque Aguirre no hace tanto consiguió así los dos que le faltaban para corromper la democracia. No estamos, pues, tan mal como pudiera parecer.