Cocido a la riojana

El otro día le preguntó Alsina a Feijóo por la continuidad de Cuca Gamarra como portavoz del PP en el Congreso y respondió: «Esa es una buena pregunta». Añadiendo: «Tendrán la respuesta cuando tomemos la decisión definitiva». Se le ve crecido a Feijóo, le ha sentado bien el revés de la investidura, que le ha permitido afianzarse como líder de los suyos. Que a veces son tan suyos que van a lo suyo. Después de haberle contado la milonga de que tenía ganadas las elecciones por mayoría absoluta, ahora Feijóo, recompuesto de la decepción y con aspecto de empezar ya por fin a dormir bien, vuelve la mirada a quienes le rodean y se pregunta si no tendría algo mejor. Es probable que Gamarra continúe, o no, o que todo sea meter misterio, que quiera tal vez actuar con ese secretismo cesarista estilo Aznar, que mantenía siempre en vilo a sus colaboradores, y a los aspirantes a serlo, con un hermetismo que sin embargo tal vez no fuese forzado: es que no tenía nada que decir. Cuando quería destituirlos los destituía y cuando quería nombrarlos los nombraba. Leemos estos días titulares del tipo Feijóo hará un equipo a su medida. Claro, no lo va a hacer a la mía. El asunto es claro: ¿cuál es la medida de Feijóo? ¿la milla gallega?, ¿la medida andaluza, la riojana, la madrileña? Feijóo ha pasado a limpio, a sucio, su lista de ministrables y ahora redacta su lista de fieles y se apresta a repartir juego y despachos en Génova. Y en el partido. La primera gran acción en este sentido ha sido quitar a Iturgaiz la presidencia del PP vasco para dar entrada a Javier de Andrés, del que dicen las crónicas que tiene un perfil parecido a Urkullu, proverbial hipotenso. El objetivo es ser decisivo y arañar votos al PNV, si bien el gran decisor de las próximas autonómicas podría ser el PSOE, que tendría que decidir entre Bildu o PNV. Y todo esto sin olvidar la calle, manifas tenemos, clamor que se azuza y Vox levantisco, a ver quién levanta la pancarta más grande. Ha querido ser el líder del país, pero intenta liderar su partido y teme que la calle la lidere Vox.