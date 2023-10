No he leido toda la insigne producción de Isaac Asimov. Quede muy lejos de ello. Pero, creo que no vaticinó la mesa sensorial. La mesa que el Instituto Tecnológico de Aragón ha sacado a escena. Una mesa con un ojo en el centro que capta las emociones y sensaciones de los comensales. Nace como ayuda al mundo de la restauración. Estamos pues a un paso del ojo en la alcachofa de la ducha que ayudará al análisis cutáneo. O la almohada que registre todos tus sueños. Estamos pues, mucho más cerca de mutar a cobaya. Casi llegando.

'La abstención como solución', por Alfonso Prada Cano

En 2016, tras fuerte controversia interna, el PSOE se abstuvo, dejando así gobernar al PP, para desatascar la situación y evitar nuevas elecciones. Hoy, para evitar males aún mayores, ¿no podría hacer algo parecido el PP, lo que le serviría también para aclarar su relación con Vox y reforzar su reciente equipo dirigente?