El Palacio Imperial de Berlín

Fue un buen momento. Finalmente encontré aquella vieja tarjeta postal. Estuvo perdida durante años. Era un recuerdo que mi madre conservó de nuestra estancia en Berlín en 1942. Como ya he relatado en otras ocasiones, mi padre ofició en aquellos años como funcionario de la embajada de España en la capital del Tercer Reich Alemán. La postal, con otras pertenencias, cruzó en el equipaje de aquella mujer, aparentemente frágil, siempre valiente, sorteando los peligros de aquella Europa en llamas. Entre otros, los que representaron unas cuantas estaciones del ferrocarril que cruzaba la Francia ocupada. Bombardeadas repetidamente por la aviación británica, la RAF, que jalonaron aquel azaroso regreso a España. No recuerdo nada de aquellos horrores. Solo lo que ella nos contó, a mis hermanas y a mí, unos años después.

A mi madre le agradaba esa foto del severo e histórico edificio neoclásico berlinés. El que fuera el antiguo Palacio Imperial del Kaiser alemán de otras épocas, ya olvidadas. A ella le gustaba. Probablemente porque en la postal no aparecían banderas mancilladas con la sacrílega cruz gamada. Como las que saturaban, omnipresentes, aquella hermosa y elegante ciudad que ya iba camino de su holocausto final. Por esa inocencia, rescatada del horror de aquellos tiempos, me he atrevido a rogarles a mis amables editores de La Opinión de Málaga su publicación en este modesto texto de hoy...

Pues las huellas de los césares también pueden ser luciferinas. Los ideales del Imperio Romano han fascinado a nuestro mundo desde que el último emperador abdicara en el 476. Ya Charlemagne intentó resucitarlas en el 800. Su obsesión era el crear un mundo nuevo, que fuera digno de las glorias imperiales de Roma y de Grecia. Contemplo hoy la lámina que en una antigua enciclopedia nos muestra la efigie de Charlemagne, como un hierático Imperator Augustus romano. Por ello recuerdo con emoción que Alcuino llamaba a Aquisgrán la Segunda Roma.

Todavía perduraban vestigios en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX de las autocracias de los antiguos gobiernos habsbúrgicos de Austria-Hungría. O en los de los Hohenzollern de la Alemania prusiana, como nos recuerdan y testimonian las imágenes del Palacio Imperial de la postal berlinesa que tanto fascinaba a mi madre. Augusto edificio que después de la caída de Berlín fue borrado para siempre de la faz de la tierra por los incendiarios marxistas-leninistas que un día llegaron desde lejanas y ásperas estepas asiáticas.

Quizás por eso no puedo evitar el deseo de respetar y desear todo lo mejor a la Unión Europea y a su siempre emocionante lucha actual para romper con los siniestros «Karmas» del pasado.