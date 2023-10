Lo absurdo de la violencia

Soy maestra por vocación. Si bien no fue mi profesión soñada desde pequeña, descubrí que hay que mantener la esperanza en las nuevas generaciones. No hacerlo es lo mismo que aceptar que la Humanidad no puede evolucionar, y como creo en la evolución y en el cambio, no me quedó más alternativa que la enseñanza.

Soy maestra, me gusta enseñar y entrar en discusiones con mis alumnos sobre los puntos teóricos faltantes o sobrantes en las diversas teorías filosóficas. Trato a mis alumnos como personas, les permito debatir, proponer ideas y cuestionar, desde el respeto, mis decisiones en el aula. En mi clase hay pocas normas y se pueden resumir en dos palabras, respeto y confianza. Mis alumnos tienen que respetarme a mí y respetarse entre ellos para crear un clima de confianza que haga posible que en mi clase se pueda hablar de cualquier tema y que todos se sientan seguros. Vivimos en una sociedad que cada vez es más violenta y en la cual la violencia se analiza. Los menores están expuestos desde muy temprana edad a actos violentos en series, películas videojuegos, y en su entorno. Si bien la violencia ha estado presente siempre en la sociedad, ahora, tras haberle quitado la autoridad sobre los menores a los padres y profesores, resulta más difícil controlar qué ven y qué piensan los chavales. El bulling o acoso escolar, como se llamaba en mi época, ha existido siempre. Esta frase no es una justificación, es un hecho. Existe desde siempre porque somos animales de manada que buscan lo similar para sentirnos protegidos y lo diferente o «raro» nos sobra. Los que me leéis ya sabéis que me denomino rara. Y sí, el bulling formó parte de mi infancia y adolescencia. Hace ya mucho tiempo de eso y si bien es verdad que en aquel entonces el profesorado no hacía mucho, ahora no es así. Ahora que veo las cosas desde dentro de los centros educativos puedo decir que los profesores no miran para otro lado. El claustro está pendiente de las necesidades de todo el alumnado y de que no se produzcan situaciones de acoso. Sin embargo, estas situaciones ocurren, ocurren con demasiada frecuencia. Tengo que decir, sin ánimo de sermonear a nadie, que los profesores enseñamos, la educación se da en casa. Con esto quiero decir que si familia y escuela no van de la mano siempre va a ver un desorden en el aprendizaje de los niños. Es primordial crear espacios seguros donde el alumnado pueda expresarse libremente, es necesario escuchar a los adolescentes. Lo que parece estar claro es que las cosas no funcionan tal y como están. Los adultos y los niños sólo saben resolver sus problemas entrando en una suerte de Ley del Talión que nos acabará dejando a todos ciegos.