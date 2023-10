Por fin comenzó la Euroleague, claramente y sin discusión la mejor competición que hay en el baloncesto actualmente. No discuto que los mejores jugadores estén en la NBA, sería un tonto si lo hiciera. Allí están los dólares y contra eso es imposible competir. Pero el mejor baloncesto se hace en la Euroleague. Además, el sistema de competición es mucho más divertido, quizás porque también se juegan menos partidos. La NBA puede resultar tediosa hasta que no llegan los play off. Sin embargo, en la Euroleague todas las semanas hay partidos de máximo nivel en los que la victoria es importantísima puesto que hay una gran igualdad y ganar es vital si quieres clasificarte para los play off.

El nivel táctico de los equipos es muy bueno y siempre ves cosas que te sorprenden. Es imposible no tener ganas de ver al equipo de Obradovic, por ejemplo, para comprobar si hay algún detalle táctico ofensivo nuevo que se saque de la chistera el mejor entrenador del mundo.

No hay discusión en que defensivamente el nivel de la primera competición europea es mucho más alto que el de la liga americana, que hasta que no empiezan los play off hay equipos que no se conectan. Otros equipos no defienden ni en los play off…

Lo que sin duda hace especial a la Euroleague son las gradas de los pabellones. Los ambientes que se viven en cada partido son geniales. Jugar en Belgrado, Atenas, Estambul, Bolonia, Tel Aviv, Vitoria… Son ciudades de baloncesto donde jugar debe ser una pasada aunque sea como visitante.

Los favoritos serán, más o menos, los mismos equipos que cada año. Real Madrid, Olympiacos, Barcelona, Mónaco. Los que más dinero se gastan, en definitiva. Pero muy cerca de ellos están otros equipos que cada vez se gastan más dinero como Panathinaikos, Fenerbahçe, o Milán. Ahora bien, todos saben lo difícil que es ganar en canchas como la de Partizán, Estrella Roja, Valencia, Vitoria o Bolonia.

Ya os digo, cada semana hay un partido de primerísimo nivel que no te puedes perder si te gusta el baloncesto. Los muy frikis como yo, queremos ver mínimo tres partidos cada semana, ya no solo por la emoción de los partidos o la calidad de los jugadores, si no por aprender de los mejores entrenadores de Europa.

Está claro que el presupuesto de estos equipos es superior al del resto de equipos de Europa, con los que compiten en sus competiciones domésticas. Son equipos con plantillas de catorce o quince jugadores de primer nivel, que tienen que viajar en vuelos charter para ganar tiempo de descanso y con un nivel de profesionalismo muy alto en todos los niveles.

Unicaja estuvo ahí con los mejores durante un tiempo. Hasta fue capaz de clasificarse para una Final Four. El club está en ese momento que prefiere no estar en esta competición. No está muy claro que el retorno económico sea el suficiente como para que merezca la pena competir en Euroleague. Eso piensan. Gran Canaria, por ejemplo, incluso ha renunciado esta temporada a disputarla teniendo derecho a ello tras ganar la Eurocup, posiblemente por esta razón.

Hablar del dinero de otro es fácil, pero creo que para ser de los mejores tienes que estar con los mejores. Sin duda que no se podrá hacer la inversión que hacen Real Madrid o Fenerbahce. Pero competir siempre se puede. Baskonia, por ejemplo, eso lo tiene clarísimo. Hay temporadas que tienen mejor equipo y otras que no tanto, pero siempre quieren estar entre los mejores. Y Valencia igual. Este año, los valencianos han formado un equipo muy físico que poco a poco dará de qué hablar. Ya los vimos en el Carpena la semana pasada.

Es probable, más bien seguro, que Unicaja no llegue al presupuesto de estos dos equipos. Y que, quizás, no se pueda en este momento dar ese salto presupuestario para estar en la mejor competición del mundo. Pero eso no quita para que ese sea el objetivo del club, estar con los mejores a la mayor brevedad posible. Ese debe ser el sitio para un club como Unicaja y esa debe ser la ambición que se debe transmitir.

Esperemos que más pronto que tarde veamos a los mejores equipos de Europa jugar en el Carpena y que se vuelvan a vivir partidos tan increíbles como aquel partido de play off de Euroleague frente al Barça con aquel triple de Pepe Sánchez que nos dio el paso para jugar la Final Four de aquella temporada, en el mejor partido de baloncesto que jamás se vivió en Málaga.