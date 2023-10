Consolando a un amigo

Angustiado porque se le van las cosas recientes, le digo que es porque tiene lleno el disco duro, siendo los olvidos aliviaderos del embalse que evitan que rebose y acabe haciendo saltar los diques. Añado que a partir de una edad no hay que guardar tanto recuerdo, es preferible reutilizar lo que haya en almacén, empezando por lo más antiguo, pasándolo por pantalla. Puede ponerse uno a veces triste pero otras se pondrá alegre, como en las películas, y va en el gusto del momento elegir grabación de un tipo o de otro. Como no se convence con estos argumentos e insiste en lo de que se le va todo de la cabeza, recurro a un truco que no suele fallar, poner cara de doctor y diagnosticarle alguna patología. Ese empeño en guardar todo lo que te va pasando en la vida –le digo, con cara preocupada– es una manifestación mental del síndrome de Diógenes. Deja de hacerlo y a vivir. Funcionó como mano de santo.