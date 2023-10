Hay gestoras (y otros líos) en la Costa

La política, a veces, sacude con sus terremotos internos a un mismo territorio en cuestión de pocos días. Es lo que ha sucedido en la Costa del Sol occidental si se atiende, por ejemplo, a las respectivas gestoras con las que el PSOE ha ‘intervenido’ su agrupación de Fuengirola e Izquierda Unida hará lo propio con su asamblea local en Manilva.

La paradoja ‘roja’ de Manilva

En Manilva, todo lo que rodea a izquierda Unida desprende un halo paradójico. Sobre todo, después de las elecciones municipales, cuando los cuatro ediles ‘rojos’ apoyaron junto a Vox la investidura de un alcalde del PP. Y, encima, se convirtieron a la postre en socios de gobierno ‘a medias’ de los populares, a razón de cuatro concejales cada uno. En su momento, la reacción de la dirección provincial no se hizo esperar y horas después de aquel pleno ‘antinatura’ se hizo ver que los concejales habían sido expulsados. Pero más de tres meses después, los integrantes de IU siguen representando a la coalición de izquierdas en el Ayuntamiento y la asamblea local funcionaba como si no hubiese pasado nada, con los mismos a los que se les comunicó la baja al frente. Para poner fin a esta extraña normalidad, IU se ha decidido a iniciar los trámites para la creación de una gestora que disuelva la asamblea y así lo aprobó la dirección provincial. La coordinadora comarcal, la marbellí Victoria Morales, presidirá la Gestora de Manilva y desarrollará este formato provisional junto a integrantes de IU de varias localidades costeras.

Actuación del PSOE en Fuengirola

El PSOE de Fuengirola había regresado, tras las elecciones municipales, a esas guerras internas que están omnipresentes en su historia reciente. Un grupo de militantes, que representa al 40% de la agrupación, llegó a presentar una moción de censura contra la dirección local liderada como secretaria general por Carmen Segura, quien obtuvo unos resultados pésimos en las urnas como candidata a la alcaldía. Sin embargo, la ejecutiva fuengiroleña entendió que este órdago no debía ser debatido y no convocó la pertinente asamblea extraordinaria. Las quejas del sector crítico dejaron, finalmente, la pelota en el tejado de la dirección regional que ha finiquitado la dirección local con la creación de una gestora externa, presidida por el senador Rafael Granados. En la resolución, se apuntaba que esta medida había sido propuesta por el propio PSOE de Málaga, que defiende su «actuación en firme» asegurando que «se fundamenta en los manifiestos y reiterados incumplimientos de los estatutos del partido que se estaban produciendo en el PSOE de Fuengirola». Sin embargo, varios de los hasta ahora dirigentes locales -entre los que se encuentra una integrante de la ejecutiva provincial, Trinidad Gómez- siguen pensando que llevan razón y que no han incumplido las normas. Lo demostraron al reaccionar a la creación de la gestora con un escuesto mensaje en las redes sociales: «La ley siempre estará por encima de cualquier documento interno #Dignidad».

Cargos de ‘confianza’ en Torremolinos

El PSOE de Torremolinos ha estallado contra la contratación como asesor municipal de Deportes de José Obadía Buman, quien percibirá un salario anual de 53.820 euros y es hijo de David Obadía, exconcejal de Ciudadanos que apoyó la moción de censura contra el PSOE en diciembre de 2021. Los socialistas acusan de «uso partidista de las instituciones» a la alcaldesa del PP en la ciudad costasoleña, Margarita del Cid, que gobierna en la actualidad con una holgada mayoría absoluta de 17 sobre 25 ediles. El concejal y secretario general de la agrupación local del PSOE, Antonio Navarro, protagonizó en las redes sociales un vídeo en el que cuestionaba la experiencia de José Obadía en la materia para la que ha sido contratado como asesor; y lo vinculó al pago de favores en relación a la maniobra que desbancó al socialista José Ortiz de la alcaldía. A juicio de Antonio Navarro, la contratación de este familiar de Obadía «completa la trilogía» con la que el PP le habría agradecido el apoyo a tres concejales, que resultaron determinantes para desequilibrar la balanza en su momento. Cuando lo dice, se refiere a la anterior contratación en agosto -diez días después de las elecciones generales- del exconcejal no adscrito Nicolás de Miguel, que había sido el candidato de Ciudadanos y terminó apoyando al gobierno socialista antes de virar hacia la órbita de los populares. De Miguel ejerce ahora como asesor de Cultura y cobra otro sueldo de 53.820 euros anuales. Igualmente, la exedil de Por Mi Pueblo que empezó la anterior legislatura apoyando al PSOE, Avelina González, fue integrada en las listas del PP para el 28M y ha continuado en el equipo de Gobierno popular.