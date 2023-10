La tradicional venta de abastos tenía lugar en Marbella en torno a la actual plaza de José Palomo (que se conocía como de la Verdura), pero a comienzos de la década de los años cincuenta del pasado siglo, el ayuntamiento de la ciudad, presidido por Antonio Montero Sánchez, fue consciente de la necesidad de construir un mercado de abastos de titularidad municipal. En realidad, se trataba de dos recintos, uno en Marbella y otro en San Pedro Alcántara.

El primero de ellos se iba a construir en un solar situado entre las actuales calle Huerta Chica y la plaza de la Victoria. La superficie necesaria era propiedad de don Alfredo Palma Morito, quien la cedió gratuitamente bajo determinadas condiciones que fueron claramente estipuladas y fuente futura de conflictos por el incumplimiento de algunas de ellas.

En ese lugar, posteriormente se levantaría una Sala de Usos Múltiples, edificio para la Delegación de Cultura y una escuela (regentada por el maestro don Francisco Desdentado), biblioteca pública, sala de exposiciones de arte y finalmente un restaurante.

Comenzaron las gestiones en 1950, especialmente para conseguir la financiación de las obras procedente del Estado. En julio de 1951, el Gobierno Civil comunica al consistorio que se encontraba a disposición del mismo un millón de pesetas destinado al comienzo de las obras. Antes de finalizar el mes, el alcalde recibió un primer cheque por importe de doscientas cincuenta mil pesetas.

Se hizo necesaria una serie de expropiaciones y ocupación de edificios cuyos propietarios los cedían voluntariamente a cambio del pago de su valor. Igualmente debían reconstruirse unos cuantos edificios en estado ruinoso, para albergar a familias que quedaban en situación de desamparo.

Casi simultáneamente se entablaban negociaciones con la Sociedad Colonia de San Pedro Alcántara para que cediese una parcela de terreno, aproximadamente de doscientos metros cuadrados, situada entre la iglesia parroquial y tapias de la Villa de San Luis, con el fin de levantar un local destinado a mercado de abastos.

Con fecha 14 de mayo de 1952, se otorgó escritura de compraventa, a favor del ayuntamiento, por la Sociedad General Azucarera de España, de un solar de 224 metros cuadrados, lindante al norte con la tapia de la Villa de San Luis, propiedad del municipio; al este con terrenos de la plaza de San Pedro y al oeste con la entidad Taillefer S.A. Se hacía constar que iba a ser destinado a la construcción de un mercado de abastos.

En octubre de 1952 la obra estaba finalizada y el día 19, festividad de San Pedro de Alcántara, se procedió a la bendición e inauguración del mercado, con asistencia del párroco, don Francisco de Paula Espada Gallardo y la Corporación municipal.

Mientras tanto, las obras del edificio en Marbella continuaban, íntegramente financiada por la subvención estatal, pero necesitada de numerario para proseguir al ritmo previsto. Se procedió a la negociación de crédito, avalado por el ayuntamiento, con diversas entidades. Finalmente se firmó un importe de ciento cincuenta mil pesetas con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ronda (actualmente integrada en Unicaja Banco).

La primera mitad de la década de los cincuenta vio como la ciudad se dotaba de infraestructuras básicas que ya se contemplaban como imprescindibles por parte de don Ramiro Campos Turmo a final de la década de los años veinte. El alcalde Montero Sánchez, gestor en aquel momento, es un caso singular porque en la primavera de 1953 dimitió de su cargo por desacuerdo con el Gobernador Civil, don Manuel García del Olmo. El Gobernador la aceptó de inmediato no sin expresarse con gran dureza: «Presentando la dimisión de su cargo, obedeciendo, según parece, a la imposibilidad de encontrar solución a ciertos problemas que le habían sido planteados por mi autoridad. Como este hecho revela, de una parte, una extraordinaria incorrección que no responde a las atenciones y confianza que en todo momento he venido mostrando (…) y de otra una falta de disciplina a la organización política a la que pertenece y que tampoco responde al apoyo que altas autoridades del Partido han prestado en todo momento a esa localidad, he tenido a bien aceptar la dimisión del mismo». No eran tiempos para esgrimir criterios propios, y el alcalde Montero se excedió a la hora de sacar los pies del tiesto.