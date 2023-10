Parece que son dos términos incompatibles. Ya lo dijo Jesús: «No se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero». Aparte de la cita de Lucas en los Hechos de que los cristianos vendían sus bienes y los repartían entre todos según sus necesidades, lo que bien se puede calificar de auténtico comunismo, yo me voy a centrar en el Evangelio y la primera carta de Pablo a Timoteo. En los evangelios proliferan las frases de Jesús sobre ricos y pobres. Por ejemplo, en Mateo 19-21: «Si quieres ser perfecto vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo» (en relación al joven rico). En otro lugar dice: «Difícilmente un rico entrará en el Reino de los cielos». En Lucas 12-33 se dice: «Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde la polilla no la corroe». En Mateo 6-3: «Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha». La cita de Marcos sobre la pobre viuda que dio en el templo todo lo que poseía. La parábola de los talentos en Mateo 25, 15-18; el hecho de ser más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve, lo que escandalizó a sus discípulos. La parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Cuando en el sermón del monte, Jesús dice: «Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el Reino de los cielos». Y así un largo etcétera. En cuanto a la carta de Pablo a Timoteo, se lee: «Es bien provechosa la piedad con sobriedad pues nada trajimos al mundo y nada nos llevaremos de él». «La raíz de todos los males es la pasión por el dinero, y muchos, por afanarse por él cayeron, se descarriaron de la fe y se enredaron en muchos disgustos». «Que se den a la solidaridad siendo ricos en repartir y amigos de comunicar sus bienes enriqueciéndose para alcanzar así la verdadera vida». Como conclusión, yo diría que el problema no es tener riquezas sino apegarse a ellas con pasión y egoísmo, sin compartir con los que menos o nada tienen. Y, por cierto, que aprendan también de estas enseñanzas algunos ministros de la propia Iglesia.