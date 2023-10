Qué duro ver como un vídeo más, como otro cualquiera, la violencia descorazonada arrancando vidas de cuajo como si no fueran nada, la rabia fría matando sin esfuerzo al enemigo delante de las cámaras, gente que graba con una mano mientras que con la otra mata, la victoria sin celebración de la brutalidad como medio de ataque y defensa. El llanto del que pierde. Qué pena leer tantos comentarios por las redes que justifican la barbarie o que comprenden la venganza desmedida, igual de cruel, igual de impía. Hemos llegado a un punto tal que la muerte de los otros nos parece casi un juego de opiniones, como si la vida de los que van muriendo salvajemente fueran argumentos o razones para ganar una discusión que nunca termina. Los conflictos de fuera de nuestras fronteras no se comprenden en su contexto, que ni nos molestamos en conocer, sino bajo los criterios de nuestras propias batallas y así unos y otros se lanzan muertos que no conocieron para enterrar el discurso del que no quieren conocer. «Los tuyos matan más». «Los tuyos más cruelmente».

Ya no se entiende el mundo sin violencia, ya no se entiende el mundo sin más. Guerras, crisis, superpoblación, superpobreza, contaminación, desinformación, bulos, hambre y odio: hay más demonios que dioses en esta tierra y atacan sin descanso por todas ellas. Mientras tanto en los despachos más poderosos no encuentran o no buscan solución a ninguno de los grandes problemas y en las calles de medio mundo se refleja sobre la sangre derramada la impotencia que mata siempre a los mismos con otros nombres. Y sigue la discusión y el enfrentamiento, los particulares intereses y el no entenderse mientras sólo mueren inocentes, si se concediera un minuto de silencio por cada una de esas brutales muertes le daría ya a la humanidad para callarse para siempre.