Libertad de expresión y autoritarismo

Nos vamos acostumbrando a aceptar los ataques a la libertad de expresión selectivos. Vamos asumiendo, poco a poco, que solo existe una verdad oficial, que es única y cuya desatención lleva a consecuencias graves en el honor de las personas y, en ocasiones, a sanciones encubiertas, pero sanciones en sí mismas. El miedo o el temor a hablar y decir lo que se piensa es una realidad que se impone frente a la cual pocos se rebelan. La oscuridad se alza sobre la libertad y el mundo, hasta hace poco brillante en su pluralidad, se torna de un gris insoportable: el de las dictaduras que siempre han sido.

Ser libre y actuar como tal, de pensamiento, palabra y obra, se va constituyendo en un privilegio al alcance de unos pocos que quedan a salvo de los tentáculos del sectarismo más elemental, crecido ante el temor de las ya reales represalias derivadas de huir de lo oficial o correcto. Represalias que, ha de decirse, han pasado de la palabra a los hechos, del desprecio al disidente a la sanción ilícita, pero tolerada. Y los inquisidores, crecidos, muestran ante nuestro silencio su faz más odiosa.

Alfonso Pérez, jugador de fútbol que ha dado nombre al estadio del Getafe CF, ha sufrido el embate de la alcaldesa de la ciudad que, molesta por unas declaraciones del mismo, que en modo alguno entrañan delito contra el honor o afectan a este derecho en el ámbito civil y que, bien vistas, son compartidas por muchos y, en todo caso, dignas de respeto, ha decidido suprimir su nombre del estadio. Un atentado no solo a la libertad de expresión, un ejercicio de autoritarismo rancio impropio de quien se declara de izquierdas y no lo es, sino, incluso, podría ser, un posible delito de injurias por lo que supone de afectación a la fama, buen nombre, prestigio y honor del sancionado.

Alfonso Pérez ha dicho dos cosas que parecen horribles para la alcaldesa: la primera, que las jugadoras de la selección femenina y Guardiola, si juegan para España, deberían respetar su bandera, al representar a un país o, en caso contrario, no jugar con el equipo; la segunda, que no comparte que las futbolistas femeninas cobren igual sueldo que los varones dada la menor relevancia, hoy por hoy, de esta modalidad.

Pueden parecer lógicas sus palabras para algunos y contrarias a los dogmas predicados por otros, pero en modo alguno justifican un atentado a su honor, su historia como deportista y su vinculación con la ciudad. Un exceso. Una censura, aviso para navegantes, que no puede admitirse sin valorar los riesgos de que este acto de autocracia se crezca amparado por una sociedad silente y amordazada. Los dictadores lo son y deben ser denunciados y enfrentados.

Desde luego a mí me parece que la diferencia de salario entre hombres y mujeres en el fútbol es algo normal cuando se trata, como es el caso, de un deporte profesional. Y un deporte profesional, auspiciado por clubes privados, tiene que atender, por lógica, a los ingresos y gastos que, con absoluta evidencia, no permiten esa reivindicación inmediata que tanto preocupa a la alcaldesa de Getafe que, curiosamente, no la demanda a los clubes profesionales, ni promueve una ley en este sentido que los obligara a acatar sus dogmas. Que Hermoso, por poner un ejemplo, cobre igual que Cristiano Ronaldo, mueve a la risa. Que Hermoso por ser mujer deba cobrar igual, es argumento que desconoce que la desigualdad es posible cuando razonablemente existen motivos que la justifican. De no ser así no cabría en caso alguno la llamada discriminación positiva que tanto gusta a pesar de ser discriminación.

No sé lo que pasará dentro de unos años. Todo es posible. Pero hoy, sancionar a quien solo refleja una realidad incuestionable es un exceso que debería ser corregido de inmediato, incluso ante los tribunales.

Lo de jugar con España y desairar a España difícilmente se soportaría en país alguno. Entiendo que alguien no se sienta español. Me parece bien que cada cual se sienta como quiera. No entiendo, sin embargo, que con ese sentimiento alguien se enrole en una selección española. No se puede tener todo o, querer tenerlo, es síntoma de anteponer el interés a lo que implica representar a una selección nacional. Una farsa innecesaria si la jugadora no se considera española o no quiere representar a nuestro país. Su libertad acaba donde empieza la de los demás y, en este caso, la dignidad de los españoles que se sienten identificados con la selección española, con la española sin matices, se ve afectada.

No permanecería en un club de fútbol ni un minuto aquel que públicamente lo vejara o despreciara. Pues esto es lo mismo, aunque agravado por llevar la política donde no procede.

Tal vez la Justicia, tan presta a veces en perseguir conductas no correctas, debería actuar en defensa de los derechos humanos, que no son solo de los afectados, sino de todos cuando ciertas conductas nos ponen en riesgo colectivo. Mecanismos tiene. La prensa debería ser consciente de que atacar la libertad de expresión, repercutirá pronto en los derechos de información y en la libre opinión y unirse sin fisuras en lo que atañe a ella y a la sociedad toda. Aún estamos a tiempo.