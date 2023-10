Cornudos y apaleados

Resulta descorazonador ver a políticos y editorialistas del país responsable del mayor genocidio del siglo XX mirar para otro lado ante el genocidio perpetrado contra otro pueblo inocente por sus víctimas de entonces.

Porque ¿cómo calificar si no de ‘limpieza étnica’ el sistemático intento del Estado judío de borrar del mapa a un pueblo como el palestino, que nada tuvo que ver con la Shoah aunque ahora parezca tener que pagar por los crímenes de otros?

Resulta, sí, descorazonador cuando no directamente indignante ver desde Berlín, donde escribo estas líneas, cómo se alientan las manifestaciones de apoyo ciego a Israel en las ciudades alemanas mientras se reprime y amenaza con expulsión a quienes profieren gritos pro palestinos.

O que la Unión Europea de los tan cacareados ‘valores’ anuncie la suspensión inmediata de toda ayuda económica a los palestinos como si todos fueran responsables de lo sucedido.

Despierta estupefacción que nadie parezca escandalizarse cuando el ministro de Defensa israelí afirma en público estar luchando contra «animales humanos», utilizando el mismo lenguaje que empleaban los nazis para referirse a los judíos.

O cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anuncia al mundo, tras ordenar el bombardeo sistemático de esa prisión al aire libre habitada por 2,3 millones de personas que es Gaza, que «no se ha visto más que el comienzo».

Grandes bloques de viviendas, campos de refugiados como el de Jabaliya, donde viven hacinados muchos de los expulsados en 1947 de sus tierras por los sionistas, hospitales, ambulancias escuelas e incluso alguna mezquita han sido bombardeados sin piedad por los israelíes.

Todo ello mientras el que más que ministro de Defensa habría que llamar ministro de la Guerra, anunciaba el total bloqueo de la granja de Gaza para que sus habitantes estén el tiempo que Israel decida sin agua, sin víveres y sin electricidad.

¿No cabe esperar otra reacción por parte de nuestros gobiernos que no sea la de repetir cansinamente que Israel tiene derecho a defenderse? Por supuesto, pero ¿no lo tienen igualmente los palestinos?

¿No son esos bombardeos implacables de Gaza, territorio del que no es posible escapar si no es arrojándose al mar, no es también el total bloqueo anunciado un ‘castigo colectivo’, una flagrante violación de las leyes de la guerra.

¿Es tan difícil ver, por otro lado, en la reacción violenta de la organización Hamás, con el secuestro y asesinato de cientos de civiles israelíes un acto desesperado, por absolutamente condenable que nos resulte, por parte de quienes consideran que ya nada tienen que perder?

Y ¿qué decir, por otro lado, del Gobierno de Joe Biden, que decide enviar a las aguas de la región algunos de sus buques de guerra mientras los ‘neocons’ de aquel país dicen ver la mano de Teherán en lo sucedido e incluso hay quienes entre ellos abogan por atacar directamente a Irán?

¿Debe servir esta nueva crisis en Oriente Medio para hacerles olvidar a los norteamericanos el desastre de Ucrania?