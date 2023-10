Nene, carga el móvil

¿Es el enemigo? Que se ponga. Sánchez telefoneó ayer a Oriol Junqueras, con el que no hablaba desde un breve saludo en el Congreso en 2019. La conversación debío ser corta, ya que Junqueras solo pronuncia dos palabras: independencia y referéndum. Sánchez sin embargo tiene carrete para todo el mundo y ahí lleva dos días recibiendo a líderes, o telefoneándolos, gastando saliva en la recta final para su investidura. Los nacionalistas cogen el teléfono, si bien lo que más les gusta es coger el dinero, siempre que otros territorios no lo cojan también. A Junqueras la amnistía le llega tarde, ya chupó talego unos años. Lo indultó Sánchez al que sin embargo nunca ha debido telefonear para agradecérselo. Los de Podemos y Sumar usan sobre todo Telegram, la derecha es más de whatsapp y se ve que el presidente y los de Esquerra prefieren la viva voz. La de Junquera es una voz tozuda que dice representar a Cataluña, aunque en las recientes elecciones el primer partido fuera el socialista, el segundo Sumar y el tercero el PP. El siguiente paso será llamar a Puigdemont, que ser presidente ha de ser tener a veces que hablar con gente desagradable. Junquera y Puigdemont no se pueden ni ver, por eso no se ven. Uno es percibido en el conjunto de España como más valiente, fue a la cárcel a diferencia del otro, que huyó en un maletero. Pero pudiera ser que en Cataluña se tuviera como más audaz y listo a Puigdemont, que escapó del malvado Estado español mientras Junqueras fue dócil. Los nacionalistas quieren salirse con la suya, que a veces es nuestra. Tras colgar el teléfono, tal vez Puigdemont no pudo sentarse en su sofá: él y su ego no cabían. Ignoramos si hablaron con pinganillo. Puigdemont habla castellano en la intimidad. Hablando no se entiende la gente: llevamos años de monólogos paralelos en la política española sin que una idea cale en el bando contrario. Cada vez se oyen más gritos. El otro día dijo un dirigente de ERC que había que hablar con independencia de que se estuviera de acuerdo o no. A lo que habría que responder: no, no, con independencia, no. El tiempo corre y está a punto de volar. Sánchez necesita el apoyo de todos todo el tiempo. Y en política, casi lo primero que has de saber es que no se puede contentar a todos a la vez. Junqueras ha puesto a cargar el móvil.