Un brillo en la fiesta nacional

Pasando páginas virtuales de prensa con la indolencia y falta de ambición creadora que nos inyecta en vena un día festivo por el simple hecho de serlo, me encuentro de repente con algo reluciente y extraordinario, como una piedra preciosa entre mineral terroso, la entrevista (El Mundo) con el joven futbolista Fran García, lateral del Real Madrid y miembro de la Selección, que dice cosas tan raras como estas: “en mi trabajo no me siento para nada diferente a un fontanero”, “ser humilde es lo que te hace mantener los pies en el suelo”, “trato de hacer las mismas cosas de siempre”, “cuando un niño me pide un autógrafo siempre me paro, porque 10 segundos de tu vida le arreglan el día a alguien”, o que conviene tener cerca “gente que te dice las cosas que no quieres escuchar”. Noto inflamarse una inesperada vena patriótica y me digo: gran nación aquella de la que todavía nace gente así.