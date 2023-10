Sentirse en deuda es diferente del sentido de la obligación. El sentirse en deuda juega un papel vital en la forma de interactuar con los demás. ¿Por qué es tan relevante? Porque reconocer la deuda cultiva la gratitud. Es realmente difícil separarlos y los sentimientos de gratitud, te hacen sentir bien. Te hacen feliz. Las personas pueden enumerar cosas por las que están agradecidas, y esto aumenta la felicidad. Pensar que todo lo que tienes es un regalo cambia la forma en que te relacionas con el mundo entero. En un estudio reciente, se invitó a las personas a escribir una lista de cosas por las que estaban agradecidos o a escribir una carta de agradecimiento. Aquellos que simplemente escribieron una lista de agradecimiento no mostraron tanta generosidad prosocial, ni empatía. En otras palabras, no sintieron tanta compasión. Hay que separar las ideas de sentirse agradecido y ser una persona agradecida. En este sentido, los que tienen fe en Dios y creen que Él obra a través de nosotros, manifiestan la gratitud hacia el Creador fortaleciendo los vínculos con los semejantes. Quién tiene un mayor nivel de deuda, también se muestra más generoso. Saber lo que significa el tener una deuda de gratitud, es una idea de la que no tenemos que rehuir porque es connatural al ser humano, pero que en realidad puede enriquecer y profundizar nuestra vida. Un ejemplo de ello, es la Fundación Josep Carreras.