Lunes. La combinación ideal para levantar el ánimo: es lunes y hay que hacer gestiones burocráticas. Ni siquiera se puede glosar el color de la mañana (El color de la mañana era una sección, una columna, que tenía Cela en un periódico que yo leía de estudiante en Madrid). No se puede glosar porque debería ser bonita y de otoño pero es, una más, todavía, pesadamente, de verano. Mi cafetera vuelve a dar problemas. A veces, volver a las andadas es no andar. Aguachirri.

Martes. En La Económica, presentación de la novela Mar de valientes (el tornaviaje del marino Urdaneta), de Carlos Pérez Ariza. Mucho público. En los prolegómenos, el editor de Algorfa, Andrés García Baena, me explica su afición al barroco mientras contemplamos los magníficos cuadros que adornan las paredes de tan histórico edificio. Hay un retrato de Carlos III, de gesto algo severo, que nos vigilará durante toda la presentación. El conciliabulo posterior es en la Taberna Málaga, tasquerío bueno, cerveceo informal, risas, alguna maledicencia, anécdotas. Entre otros, Francisco Conejo, del que se hace raro escribir «abogado» y no político. Txema Martín, escritor, periodista, gestor cultural; Javier García León, abogado y tertuliano múltiple; Agustín Rivera, periodista, profesor, escritor. También unos señores que saben mucho de barcos. Me encuentro ya mucho más relajado sin Carlos III en el cogote. Ocupamos toda la taberna como bucaneros que asaltan una nao. Al rato, en la cama, sueño que en pleno brindis llega a la taberna un prócer de la ciudad, que tras saludar diciendo «cómo están los máquinas», invita a aceitunas, almejas y pinchos de tortilla. Me despierto sobresaltado recordando que no he cenado. Imagino el rostro de Carlos III en la oscuridad de ahora mismo, en plena noche. Y tal vez las voces tenebrosas de esos personajes de los cuadros, que toman vida y zascandilean por pasillos y patio. Rapiño un poco de queso.

Miércoles. En la segunda edición de los libros de gastronomía, más que corregida y aumentada, habría que poner corregida y alimentada. De entre todas las armas empleadas contra el nazismo, mi favorita es la botella de coñac diaria que se atizaba Churchill. Un ensayo sobre gastronomía está incompleto sin un buen texto sobre la sobremesa. Dolor de estómago tras pagar una cuenta: gasto-enteritis. Desde que me quité de los puros: café, copa y susto.

Jueves. Qué pasará por la cabeza de un tío o una tía para pegarse un madrugón con el único objetivo de escupir odio y hartarse de pitar, injuriar, insultar y abuchear a un presidente del Gobierno. Sea cual sea. Patriotas de pacotilla. Busco una entrada correspondiente al 12 de octubre en los diarios de Rafael Chirbes (Anagrama) pero no hay, por lo menos en los años que estoy consultando. Tal vez le ocurriera aquello de George Brassens: «Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual, que la música militar nunca me supo levantar». O no, vaya usted a saber. Por cierto que leyendo a Chirbes y viendo lo que dice de algunos colegas, se entiende mejor el silencio de muchos sobre esta obra magna.

Viernes. Leo un reportaje de Efe titulado: «Los abrigos, en peligro de extinción». Corro al armario. Veo al mío alicaído. Juraría que ha perdido algo de carácter y color. Me lo pongo. En casa. Noto que se reactiva. Pareciera que ríe. Supongo que necesita relacionarse, ver a otros abrigos, socializar. Y abrigar, claro. Miro la temperatura. Calculo que podré aguantar dos minutos más.