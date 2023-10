El arte de leer

El papel se muere. Eso nos dicen los estudios de mercado y las encuestas. Las nuevas generaciones leen y estudian en la pantalla de su móvil o tablet y el papel se muere. Quizá, porque mi generación fue el puente entre lo analógico y lo digital, no termino de entenderme con la lectura en pantalla. Leer del móvil o tablet, leer desde esa luz blanca y fría de un dispositivo electrónico, siempre me ha parecido algo impersonal una lectura en la que no dejas de ver desde fuera el transcurso de la historia que te ocupa en ese momento.

Además, los libros son un misterio, son amigos, son un trabajo o una tarea y son los culpables de que cada vez vea menos. Los libros te hacen parar un rato en estos días en los que vamos siempre corriendo sin saber por qué ni hacia dónde.

Hay quien santifica los libros y no los toca, no los abre, y los venera desde el puesto estratégico que tienen asignado en la estantería. Yo no soy así. Me gusta vivir los libros, subrayar sus páginas y hacer anotaciones al margen en el idioma en el que hablamos mi conciencia y yo. Me gusta el olor de un libro recién comprado y la calidez que aporta el papel a la tinta.

No termino de entender el arte que hay tras unos buenos maquetadores y un buen editor y no importa, porque el arte está para provocar emociones y eso sí que me ocurre ante un libro bien manufacturado.

Creo que el papel nos hace centrarnos en el libro, nos hace sacar tiempo para mirar, nos hace ser conscientes del hábito de la lectura. Leer es un acto comunicativo entre dos o más personas y por tanto la conciencia es parte fundamental. No podemos leer sin estar dispuestos a entrar en el universo que nos propone el autor y dialogar con él nuestros acuerdos y desacuerdos. Leer desarrolla la imaginación, ya que de un fondo de blanco sobre negro, el lector debe crear una imagen mental de lo que lee. Así surgen los universos fantásticos de los cuentos infantiles o, por ejemplo, puedes imaginar a Platón en tu terraza expresando su desacuerdo ante la negativa al cambio del mundo sensible que sostiene Parménides, cada uno dibuja el universo que tiene a mano.

Quiero terminar este artículo deseándoles a las nuevas generaciones el placer de descubrir los matices que encierra el olor a libro nuevo y la libertad que se encuentra en crear tu propio universo, sin restricciones ni normas.