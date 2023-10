A lo largo de la existencia las tentaciones de olvidar son legión, tanto en lo concerniente a su frecuencia, como en lo relativo a su naturaleza, porque no es lo mismo olvidar fijar la hora en un despertador que olvidar a un ser amado, especialmente cuando la pérdida no obedece a la muerte, sino al olvido, que viene a ser el instinto suicida del recuerdo. Mal asunto.

Excepto cuando responde a patologías neurológicas, el olvido es un propósito existencial tóxico que, por lo general, desfonda al alma, esa chispa de vida sobre la que el doctor McDougall, confundiendo la física con la metafísica, a principios del pasado siglo llegó a asegurar «científicamente» que pesaba 21 gramos, gramo más, gramo menos. La memoria y la desmemoria tienen todo que ver entre sí, la memoria y el olvido emocional, nada. Desde esta perspectiva, el olvido tiene todo que ver con la ausencia y el recuerdo, y absolutamente nada que ver con la memoria. La ausencia y el recuerdo viven en planos esencialmente distintos que la memoria.

Para la RAE hay otro olvido que justifica una muletilla que personalmente mantengo conmigo desde hace media vida. Una muletilla que yo encadeno con el futuro, ya sabe, amable leyente, ese espacio temporal que pasa toda nuestra vida tratando de llegar. De hecho, no lo oculto, antes de azuzar a mis letras contra el desafiante folio en blanco, toda vez escrito el título de esta columna, he estado tentado de que fueran mi gafa de ver y mi paraguas los que azuzaran a mis palabras por mí, pero la una y el otro han huido cobardemente, dejándome solo ante el impenitente riesgo de asumir el reto.

El olvido al que se refiere la RAE tiene todo que ver con mi gafa de ver y con mi paraguas porque en el noventa y nueve por ciento de mis olvidos físicos a lo largo de mi vida, mis sucesivas gafas y mis sucesivos paraguas han sido los principales intérpretes. Imposible calcular cuántas gafas y cuántos paraguas he olvidado y perdido en sabe Dios cuántos lugares mundanos. Durante una larga época muy viajera, con toda seguridad, dos o tres veces por mes.

La relación de ambos adminículos con mis olvidos es tan estrecha que hace tiempo que, como he expresado más arriba, pasaron a formar parte de una de mis muletillas cotidianas. Me refiero a que en conversaciones a dos e incluso en alguna que otra intervención en auditorios, cuando he precisado hablar sobre qué es el futuro, antes de entrar seriamente en materia, siempre lo he definido de la misma forma:

–El futuro es ese espacio temporal en el que encuentro la gafa de ver y el paraguas que he perdido.

Independientemente del tono intencionalmente jocoso de mi salida, que pudiere parecer simplista, lo explicito así, porque si cuando el futuro se deslía en el ahora no aparecen ni mi gafa ni mi paraguas, no es el verdadero futuro, sino un retrasado mal aprendiz del tiempo o un farsante latente en el metarverso, esa próvida y novedosa entelequia paralela a la realidad en la que todo cabe.

–Paco, son las 05:30 h, ¿de dónde vienes a estas horas con esa vergonzante facha?

–Pues no, lo creas o no, no he bebido, cariño, hip... Si traigo el traje arrugado es porque su tejido es de muy baja calidad. Y si huelo a alcohol es porque he visitado la destilería de Martin Miller’s, hip...

–¿Crees que soy estúpida...? A ver, Paco, por Dios, ¿dónde está esa destilería?

–Hip, en el metaverso, cariño, en el metaverso, hip...

El olvido es un mecanismo sutil, lo olvidado un conocimiento, una experiencia, una emoción millones de veces más presente en algunas actividades que en otras.

Independientemente de sus colores y sus cotidianos atentados contra la verdad, en el ejercicio del olvido siempre es la política la que gana por goleada, porque el olvido forma parte del propio ejercicio de la política. Está probado que, aun sin responder a raíces neurodegenerativas de la memoria, el olvido político crece con los años, con los meses, con las semanas, con los días, con las horas, con los instantes... Da igual el nomenclátor de medida, en el ejercicio de la política el olvido siempre está presente.

Curiosamente, en psicología, al olvido más deletéreo, el emocional, lo cura el recuerdo. Así de complejamente fácil.