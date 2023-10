Pues está claro que el Unicaja no ha empezado como acabó la temporada pasada. Así lo demuestran las derrotas cosechadas, pero fundamentalmente por el nivel de juego que ha mostrado el equipo, al menos hasta este sábado contra el Joventut, que ha sido el mejor de lo que va de curso. Bajas focalizadas en el puesto de pívot y ciertos jugadores que vienen del mundial compitiendo mucho pero entrenando poco. Esto es lo que dice Ibon Navarro, que el equipo debe entrenar porque hay jugadores que están fuera de forma. Pero claro, todos no necesitan lo mismo. Los que han hecho pretemporada no deben volver a hacerla, no necesitan entrenar tanto.

Este tema es algo que ya nos ocurrió la temporada pasada por el Europeo. Y bendito problema, porque el hecho de tener jugadores internacionales quiere decir que tienes jugadores de primer nivel. Y es más, este problema también lo tienen los mejores equipos puesto que todos tienen jugadores que en verano juegan con su selección alguna competición.

Cierto es que el equipo, después de lo que hizo el año pasado, se ha ganado con creces crédito y respeto. Habrá que dejarles hacer y que vayan sumando entrenos para alcanzar ese nivel que el entrenador considera que todavía no tienen. Hasta ahora perdieron en casa contra Valencia (este Valencia nada tiene que ver con el de las últimas temporadas) y en Canarias donde ya se perdió la temporada pasada. Ninguna de estas derrotas puede ser preocupante porque pueden entrar dentro de lo normal. Pero también cayeron derrotados en Zaragoza y esto era algo a lo que no nos tenían acostumbrados. El Unicaja del año pasado no perdonaba partidos contra los rivales en teoría más débiles presupuestariamente. Era capaz de ganarles fácil en el Carpena y de traerse la victoria fuera de casa. Hasta cuando jugaban regular.

Todavía es pronto y no tienen la premura de clasificarse para la Copa del Rey puesto que se celebrará en Málaga, así que defenderán el título aunque no estén entre los ocho primeros al finalizar la primera vuelta. Pero esa derrota en Zaragoza sí debe preocupar porque son de esos partidos que echas en falta cuando buscas victorias para clasificarte al play off en el puesto más alto posible. Este año mucho más, porque creo que no clasificarte entre los cinco primeros te obligará a enfrentarte a Real Madrid, Barcelona o Valencia, equipos que este año me da que van a estar a un nivel superior al resto. Y no olvidemos a Baskonia, que siempre compiten con los mejores pero me parece que están un punto por debajo de estos tres.

Unicaja no tiene tiempo que perder. Necesita recuperar lo antes posible. Y debe empezar a hacerlo desde la defensa. Esa es la clave. Y eso es lo que peor está haciendo con respecto a la temporada pasada. Zaragoza sacó los colores a nuestro juego interior, atacándolo permanentemente. Así construyeron los zaragozanos su victoria, además de plantear un defensa en zona que paró nuestro ritmo alto de juego haciéndonos pensar más de la cuenta. Pero es que Gran Canaria también nos hizo mucho daño con sus grandes, que son claramente peor que los del conjunto malagueños. Es muy difícil ganar fuera de casa si te anotan cuarenta y seis puntos en la primera parte.

Ya volvieron Sima y Kravish. A este último se le necesita en defensa y también en ataque. Contra los verdinegros ya se le vio mucho mejor. La defensa es vital para todos los equipos pero para el Unicaja aún más. Necesitan recuperar ese nivel defensivo del año pasado no solo por dejar de encajar tantos puntos, sino porque necesitan defender para poder correr y jugar rápido. Desde la defensa consiguen dominar el ritmo del partido y minimizar las posesiones de cinco contra cinco.

Seguro que necesitan entrenar más para encontrar el mejor estado de forma de algunos jugadores. Tras jugar ayer contra el Joventut, empieza ya la BCL, la competición europea que vuelve a estar marcada en rojo este año. Ahí es donde hay un título que puede estar al alcance del club de Los Guindos. Comenzando la BCL empezarán a jugar dos partidos por semana disminuyendo las sesiones de entrenamiento.

No hay tiempo que perder y no valen excusas ni mirar hacia atrás. Hay que empezar a ganar con cierta continuidad. Y todo pasa por defender como este equipo está acostumbrado a hacerlo. Esa es la clave más importante que cuanto antes deben alcanzar.