En la política, también se asiste a situaciones propias de una función de teatro o de una película de suspense. Ocurre cuando un partido reniega de uno de sus representantes y solicita que pase a no adscrito, por ejemplo, en un Ayuntamiento en el que el castigado en cuestión apoya al Gobierno municipal, para disgusto del aparato de las siglas por las que fue votado. Para encontrar uno de esos culebrones, hay que situarse a día de hoy en Mijas. Al igual que en la literatura hay creaciones que no pueden ser encasilladas en un género, a estas alturas de sus vaivenes Juan Carlos Maldonado no puede ser encuadrado en ningún partido político. Representa mejor que nadie el equilibrismo del ‘sí adscrito’. Estuvo en el PSOE de Mijas, poco después fue alcalde de esta ciudad con Ciudadanos, llegó a vicepresidente de la Diputación con los liberales, fue cesado por el PP de este cargo y, ya como no adscrito tras su pelea con los naranjas, le dio apoyos puntuales al Gobierno provincial de los populares. Luego, engrosó en Por Mi Pueblo, optó a la alcaldía de Mijas y su único escaño lo convirtió en la ‘llave’ de un pacto de Gobierno. Se alió entonces con el PSOE y su nuevo partido, Por Mi Pueblo, lo expulsó. Sin embargo, fuentes oficiales del Ayuntamiento de Mijas, dónde Maldonado y Cs hacen posible el mandato del socialista Josele González, aseguran que representa a Por Mi Pueblo. A pesar de que el partido municipalista lo expulsó en cuanto supo de su pacto con el PSOE y, a renglón seguido, aireó que había pedido su paso a concejal no adscrito, lo cual no evitó que siga siendo pieza imprescindible en el Gobierno mijeño a tres bandas. A este respecto, la dirección de Por Mi Pueblo asegura que aún está a la espera de recibir una respuesta a su solicitud por parte del Consistorio costasoleño.

Por Mi Pueblo ya adoptó una reacción similar, en diciembre de 2021, cuando su concejala en Torremolinos, Avelina González, apoyó la moción de censura que desbancó al PSOE y convirtió en la alcaldesa del PP a Margarita Del Cid. González fue expulsada de la formación municipalista, que siguió la línea contraria a Del Cid del exregidor Pedro Fernández Montes al apoyar a los socialistas anteriormente. Sin embargo, dos meses después de la ruptura, Avelina González fue restituida como representante de Por Mi Pueblo en el Consistorio y así pudo integrarse en el Gobierno. Eso sí, fue necesario un informe favorable de la Secretaría General del Ayuntamiento y la alcaldesa afirmó que «se ponía fin a un atropello democrático». A la postre, González fue recuperada en la lista del PP para las elecciones municipales del 28M. Otro caso en Manilva En Manilva, se asiste igualmente a una de estas extrañas situaciones en las que existe un grupo municipal concreto, a pesar de que la formación de la que toma las siglas no está de acuerdo en que así sea. Es lo que le sucede a Izquierda Unida con los cuatro concejales suyos que gobiernan con el PP y apoyaron la investidura del alcalde popular José Manuel Fernández, al igual que hizo Vox. Y eso que la coalición de izquierdas los expulsó y solicitó el paso a no adscritos de sus cuatro representantes en cuanto cristalizó la maniobra. A día de hoy, sus cuatro ediles siguen representando a Izquierda Unida. Salta a la vista en la web del propio Ayuntamiento de Manilva. Según explicaron fuentes de la dirección provincial de IU, la formación les abrió el expediente para expulsarlos y, al mismo tiempo, tramitó la solicitud para que los cuatro pasaran a ser ediles no adscritos. Sin embargo, las mismas fuentes señalaron que el Ayuntamiento de Manilva -apoyándose en un informe jurídico externo- lo desestimó y siguió contemplando la existencia de un grupo municipal de Izquierda Unida, del que se nutre el Gobierno municipal. No obstante, IU Málaga tiene la intención de agotar los recursos y trámites necesarios para lograr que pasen a no adscritos. Por lo pronto, la creación de una gestora para hacerse cargo de la asamblea local de Izquierda Unida en Manilva ya ha impuesto una distancia respecto a los ediles díscolos.