Hay quien vive de los golpes y siembra en las grietas que estos generan sus ganancias y beneficios, hay quien vive mejor en la falta de convivencia, en el enfrentamiento, en el ir contra alguien o contra todos los que no sean los suyos. Se reconocen fácil porque tienen un discurso contra el odio que genera más odio, tiran la piedra y se quejan de los daños, hablan de entenderse pero no quieren sentarse a hablar con nadie que no hable su idioma y tenga su mismo acento, los mismos giros, los mismos tonos, los mismos engaños. Aman los colores en blanco y negro y nunca sonríen si no son ellos los más contentos.

Dicen que España se rompe mientras la golpean una y otra vez por su parte más débil y la amenazan, defienden que unos pocos no pueden decidir por todos y se otorgan ellos mismos el poder de decidir por los demás sin que nadie rechiste. Patriotas de pulsera, amantes de las esposas, patriotas de fronteras y verjas espinosas. Salvapatrias contra sus compatriotas. Este país lleva tantos años rompiéndose sin que salten los trozos por los aires, que uno diría que se vuelve más fuerte a cada golpe. Y no paran. Inquebrantables contra lo irrompible. Hay quien le saca partido a todo lo malo y lo empeora para exprimirlo, quien lo vuelve todo ruido para que nadie se escuche a sí mismo. Son los que siempre tienen el nombre del culpable en la boca y nunca la responsabilidad en sus manos. Dicen tener todas las soluciones, pero no presentan más que problemas. Su hábitat es lo inhabitable, sus recursos que no haya alternativa, la pelea su escenario y el guión es un monólogo monotemático y monocromo. Qué hartazgo de palabras vacías, viciadas, vociferadas, qué empacho de interminables intenciones interesadas.