La barbarie eres tú

Se preguntaba el Sr. León, en su artículo de opinión ‘La civilización, la barbarie y Toni Morillas’ cómo era posible que «Con Málaga, que tras suceder el ataque terrorista y asesino perpetrado por los yihadistas de Hamás, no hace otra cosa que publicar en Twitter su apoyo absoluto al pueblo palestino -por el que nadie le ha preguntado, por cierto- y ninguna condena por los cientos de israelíes pasados por el cuchillo o las balas sin venir a cuento».

Todos los análisis, por muy carpetovetónicos que sean, son bienvenidos, pero no he podido evitar sorprenderme por el hecho de que haya gente que crea que lo que pasa en Oriente Próximo ni le va ni le viene, o que piense que, en uno de los conflictos más terribles de los últimos 70 años, se produzcan hechos aterradores «sin venir a cuento». Se sorprendía, incluso se indignaba, el señor León de que la portavoz de Con Málaga mostrase su solidaridad con los habitantes de la Franja de Gaza frente a los ataques sistemáticos del Estado de Israel, tras los atroces ataques de Hamás.

Se trata, como estamos leyendo en los últimos días de una indignación selectiva. Si la víctima es israelí, terrible. Si la víctima es palestina, se lo ha buscado, por terrorista. Indecente.

De hecho, es curioso que, tras 75 años de violencia sistemática, ocupación ilegal y desprecio de Israel a las resoluciones de la ONU, sólo se vea la barbarie cuando la ejerce el grupo Hamás, pero nunca cuando la aplica el Estado de Israel. Cosas de una civilización muy mal entendida.

Parto, desde luego, de que la configuración de nuestro orden mundial se encuentra atravesado por el debilitamiento de los espacios democráticos y el retroceso de los Derechos Humanos, en favor de los instrumentos de la guerra, o de los países que, como Israel, desoyen de manera reiterada los mandatos del Derecho Internacional. Derecho Internacional y mandatos de las naciones Unidas, que sí son la base de la civilización y que lamentablemente el gobierno de Israel ignora.

Desde que Hamás se hizo con el gobierno de la Franja de Gaza, allá por 2008, el bloqueo que Israel aplica a ese territorio de 41 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, ubicado entre Israel, Egipto y el Mar Mediterráneo, ha provocado que 2,3 millones de personas vivan en condiciones de aguda pobreza. Israel decide quién sale y quién entra, Israel decide qué alimentos entran, qué medicinas, qué agua… No importa que el Comité Internacional de la Cruz Roja considere ilegal el bloqueo, no importa que los organismos internacionales como la ONU denuncien que Israel viole la Convención de Ginebra. Porque para Israel y sus aliados, el Derecho Internacional no es válido en su guerra por la ocupación total de Palestina.

El gueto de Gaza es hoy la prisión al aire libre más grande del mundo, rodeada por la ‘barrera israelí’ o el muro de la vergüenza, con la que el Gobierno Israelí aplica un apartheid contra las palestinas, en su propio territorio, y con total impunidad pese a la denuncia por parte de distintos organismos como Naciones Unidas, organizaciones pro derechos humanos,​ así como una opinión consultiva emitida en 2004 por la Corte Internacional de Justicia que declaraba su ilegalidad e instaba a su total desmantelamiento. Por supuesto desoído por el Gobierno de Israel y silenciado por la opinión pública.

En estos 75 años de ocupación ilegal, han sido muchos los enfrentamientos, pero sin duda el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre ha sido el más mortífero en décadas, contabilizando 1.400 personas fallecidas en Israel. Mientras que el ojo por ojo del Gobierno de Israel, incrementando el ensañamiento sobre la Franja de Gaza, lleva provocados, hasta la mañana del 17 de octubre, más de 2.850 personas muertas por los bombardeos sobre Gaza, incluidos una veintena de rehenes israelís en manos de Hamás, incluidos 500 niñas y niños y al menos 12.000 han resultado heridas. Bombardeos en el mayor gueto del mundo, cerrado por Israel. Sin que nadie lo evite.

Yo agradezco a la señora Morillas y a su grupo que levanten la voz frente a esta barbarie, que lo haya hecho desde el minuto uno, agradezco que la solidaridad no sea selectiva, agradezco al empatía y la piedad de los representantes públicos con las víctimas, y que utilice todos los altavoces que tienen en su mano para denunciar un crimen de guerra televisado que, de momento, no tiene visos de finalizar.

Hay que tener muy pocos escrúpulos para no levantar la voz frente al asesinato de niñas y niños cada 15 minutos, ¡ah! pero son palestinos, entonces no es barbarie.