Todo el partido animando, y eso que el juego del Málaga no ayuda mucho. Nuevos cánticos, aplausos, pitos al equipo contrario… Todo eso entra dentro del fútbol. Son muchos los niños y niñas que van al fútbol y quedan prendados por el ambiente de la Rosaleda y más en partidos como el del sábado pasado frente al Castilla. Muchos niños os miran y disfrutan con vosotros. Yo también lo hago. Por eso, hay que erradicar los insultos en el fútbol. El grito que hacéis cuando el portero contrario va a sacar de fondo, por ejemplo. Tenéis capacidad de sobra para inventar algo que no sea un insulto. Los insultos racistas parecen que se están alejando, más por insistencia de Vinicius que actuaciones de los que dirigen en el fútbol. Los insultos no. Insultar se puede seguir haciendo. Pasa a mí alrededor. Padres con sus hijos al lado que insultan, gente que va con su grupo de amigos e insultan… niños que miran a esos adultos e imitan. Los que mandan en el fútbol tienen que luchar contra ese ambiente hosco en el fútbol. Muchos creen que es imposible. También era imposible que no se fumara en las gradas, ahora se sigue haciendo, pero no en la grada. También eran inevitables los insultos a coro de todo el estadio contra el árbitro que ahora han sido sustituidos por el «qué malo eres árbitro, qué malo eres». Los insultos racistas parece que, salvo unos locos, están fuera. El siguiente paso es evitar cualquier tipo de insulto. Más de 25.000 personas acudieron a la Rosaleda el pasado sábado. El fútbol es un termómetro social, un ejemplo para muchos niños. Es hora de seguir avanzando.