Al verano se le están empezando a caer los dientes. No hace mucho daba gloria verle sonreír con la boca abierta. Asomarse al acantilado de su rocosa dentadura. Arrimarse a sus miradores para deleitarse con el espesor de sus alineados menhires. Daba gusto darse una vuelta por el interior de su parque megalítico. Ahora, su cara comienza a arrugarse. Ya no adorna la copa de su cabeza con un espeso matorral. Su antaño frondoso manto, dentro de poco será un esquelético erial. Terroso será el color de su piel. Ya las venas de sus manos empiezan a resaltar. Ya su voz, antaño limpia y cálida, ahora se están empezando a resquebrajar. Ahora, cuando habla fuerte, te azota la cara con frialdad. Ahora su conversación no es tan jugosa, se diría que es más cerebral. Ahora la añoranza empieza a despertar. Cuando con él camino, se encorva hacia delante su seca figura. Y digo yo ¿será por los excesos de su imperiosa fogosidad? Me gusta escucharle explicar sus batallas, cuando era joven y la savia era su fuerza vital. De cómo todo cambiaba a su paso. De cómo todo florecía con su toque personal. En el silencio de la montaña, me gusta prestarle toda mi atención. Justo cuando la sinfonía de los colores otoñales empiezan a sonar.