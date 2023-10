Perros: entre la tontería y la negligencia

Soy perrista de toda la vida, pequeños, medianos y hasta enormes. He sufrido con desolación la pérdida de los que se fueron. Los amo como especie y también en concreto, compadezco su dependencia de nosotros y a ratos los entiendo, incluso cuando desobedecen, un derecho que ejercen de forma medida, para no entregar la dignidad del todo. Pero deploro la actitud hipócrita del orden humano con los perros, dictando normas y ordenanzas absurdas e imposibles de cumplir mientras en la práctica diaria no vela por el respeto a las más elementales en materia de seguridad, higiene o sanidad. Los ataques de perros peligrosos son recurrentes, tanto en la ciudad, donde la afición a perros matones prolifera, como en el campo, donde nadie vigila a los vigilantes (los mastines). Cuando sucede una gran desgracia, como la de Zamora, nos echamos las manos a la cabeza y quedamos a la espera de la siguiente.