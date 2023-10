Ánimos y recaídas

Lunes. Sevilla. Ecos del aguacero brutal que cayó ayer. La ciudad está como bellamente diezmada. Gentío, humedad, turistas. Me abandono al paseo errático durante hora y pico. Voy a dar a la calle Sierpes. Entro en la Casa del Libro. Curioseo, ojeo y hojeo y recuerdo ‘Un hogar en el libro’, de Antonio Rivero Taravillo, volumen delicioso en el que narra su etapa como director de este establecimiento. Me llevo el último de Gerónimo Stilton. El almuerzo es en Casa Robles, siempre bien, tipismo modernizado, cocina seria de toda la vida. A la vuelta, la carretera se hace larga, inacabable. Los olivos a ambos lados son como ejércitos amables, vestidos de color militar, además, que pudieran en cualquier momento tomarte por asalto. Iba a parar en Estepa. Pero no paro. O sea, uno de esos pequeños ‘lo que pudo haber sido y no fue’. No sé si me arrepiento. Creo que sí. Hay algo de justicia poética, o de la otra, en llegar tras dos horas de viaje y encontrar rápido, a la primera, aparcamiento. Ceno una manzana.

Martes. Asoma por la redacción el gran José Luis González Vera, poeta, articulista, profesor con el que tras la fiesta de entrega de los premios de este diario, el otro día, compartimos unas cuantas cervezas. González Vera viene optimista, cordial. Mi admiración por él viene de lejos. Nos entrega su último libro, Conciencia, un poemario al que me entrego por la tarde a conciencia. Como los lectores de este dietario somos cómplices y gustan de estas novedades, puedo dar una pequeña (grande para nosotros) primicia: Vera escribirá en La Opinión semanalmente dentro de muy poco. Literatura crítica y periodística a pie de calle. La alegría es máxima. A la noche le echo en Youtube un vistazo a la charla que mantienen Txema Martín y Manuel Jabois en el Centro Cultural La Malagueta. Jabois se confiesa y desnuda mucho, habla de sus amores, salidas y zascandileos. Y de escribir columnas en el móvil. Sí, se puede. Miércoles. Agustín Rivera me da noticias de la presentación en Málaga de ‘Aquello que dábamos por bueno’, libro de Nacho Cardero, director de El Confidencial, que presentaron junto al autor Marta García Aller y Mariano Vergara. Abro mi ejemplar al azar y leo en las páginas 163-164 la descripción bella de un placentero almuerzo familiar en Los Baños del Carmen. La cosa tuvo lleno absoluto y copetín jugoso posterior, por lo que veo en algunas fotos. Aunque a veces preferiría la invisibilidad, si me dieran a elegir un superpoder, escogería el poder estar en dos sitios a la vez. O en tres, si son pequeños. Lo que pudo haber sido y no fue, sí, como el lunes. A esa hora estábamos animando al Unicaja, que venció al Le Mans, bautizo baloncestístico de Rafa, que se lo pasó en grande. Amaya también. Yo es que soy menos animoso. La bufanda, nueve euros, bien invertidos, simiente de una nueva pasión quizás, ya cuelga en su cuarto. Jueves. La mesías, de Los Javis. Lo que se ha perdido la interpretación española, hasta ahora, con Albert Pla. Espectacular en su papel. Viernes. Tal vez el aforismo gastronómico más célebre lo pronunció Victoria Beckham: «España huele a ajo». El aserto adquirió más fama que aquel, legendario, de Julio Camba: «La cocina española está llena de ajos y de prejuicios religiosos». Descartamos que la Beckham leyera a Camba. Y lo hacemos más por la distancia cultural entre ambos, lo alejado de sus gustos y perfiles que por prejuicio, que también. La imagino en Londres o Madrid leyendo a Camba, deleitándose con su humor bienintencionado. Mientras tal vez el futbolista jugaba a las casitas con alguna fan.