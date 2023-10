Se nos van retazos de vida en las esperas. Mientras hay vida hay esperas, si bien albergamos la esperanza de que nuestras esperas cotidianas no sean largas, tediosas e incómodas o (acorde al signo de los tiempos), improductivas.

Hay que saber esperar. De hecho, lo considero un arte. O al menos, una disciplina entrenable. Lo fácil a la hora de tener que esperar es coger el móvil . Y gracias a Dios, y a Apple, que existe, así podemos chatear, fisgar, hablar o enredar mientras aguardamos nuestro turno, nuestra cita, nuestro tren o a nuestro hijo. Pero también puede darse uno a la observación atenta de ejemplares humanos que cerca de nosotros, por ejemplo en una estación, hablen, miren revistas, coman, hagan cola, pidan café , deambulen o arrastren esas maletas voluminosas que los hacen parecer caracoles o acarreadores de portátiles hogares.

Podemos fantasear con qué llevarán dentro, fantasía, claro, que ha de exceder de pensar en la muda de ropa interior, camisas y calcetines. Algo más habrá. Quién sabe.

Esperar sin perder los nervios (ni el tren) puede estimular la fantasía, hacernos templar el tiempo, calmarlo, llevarnos incluso a creer vanamente que lo domesticamos.

En las esperas uno puede repasar su vida, incluso si es larga; realizar mentalmente la lista de la compra o meditar, que ahora tiene muy buena prensa. Claro, que esto tiene sus inconvenientes en estos tiempos rendidos a la multitarea y la productividad:

-¿Qué has hecho todo este rato ?

-Meditar.

El no saber esperar nos ha vuelto impacientes, sin que esto quiera decir que hayamos de ser mansos y que no protestemos cuando se abusa de nuestro tiempo y bondad, paciencia y buen carácter. La espera puede ser sinónimo de tenacidad o también de masoquismo. Hay quien ve una cola y se pone. No falta quien abusa de nuestro tiempo ni quien siempre nos pone a la cola cuando tratamos de transmitirle nuestro afecto o admiración. Cree que se la profesaremos eternamente. Un error muy común. Pero eso es lo que podemos esperar de cierta gente.