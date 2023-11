Cerca de un pequeño supermercado de barrio está Juan, con su inseparable perrita (ya mayor, la pobre), que siempre está acurrucada y dormida a su lado encima de un pequeño e improvisado aposento mullido. Nos saludamos cuando coincidimos, y, si podemos, nos ayudamos mutuamente; yo le entrego alguna moneda y él, con mucho respeto, me lo agradece y me regala su conversación; tan válida e interesante como la de cualquier persona sensible. Lo considero un amigo más, por la dignidad con la que lleva su arriesgada condición de mendigo. Sobrevivir a esta situación (socialmente extrema) permite descubrir que, en el fondo, el ser humano sabe mirar al cielo y ver como brillan las estrellas con su propia luz.