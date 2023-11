La jornada de Eloy

Eloy Breda lleva poco tiempo en la ciudad y no sabe qué hacer, hoy día de fiesta, que su jefe le ha dado el día libre. Después de un café con leche decide ponerse unas zapatillas de deporte y correr un poco por su barrio. El ambiente está húmedo y algo frío. Se topa con mujeres embarazadas que pasean, con hombres que vuelven a sus casas portando papelones de churros; se topa con paseantes de perros y con señoras en chándal. Poco tráfico. A los veinte minutos lo posee un cansancio inopinado y decide volver a casa. Cuando ya se ha duchado, ha redesayunado, ha fregado el plato de la cena, ha puesto una lavadora y ha ordenado algo la casa, aún son las nueve y cuarto de la mañana. Decide poner la radio, fisgonea en las redes sociales, pasea por el pasillo, se tumba en el sofá y se queda dormido. A eso de las doce pone una serie. No conecta, no le engancha. Vuelve al móvil. Está tentado de mensajear a un compañero por ver si toman algo. Abre una cerveza. Y unas aceitunas. Fuma. Ve las noticias y para almorzar calienta un bote de garbanzos. Podría haber ido a por pan. Pero le dio pereza. Tras llamar a un amigo y sestear, a las cinco de la tarde se le cae la casa encima. Realiza flexiones. Imagina qué estará haciendo ahora su cuadrilla de amigos en su ciudad. Les whatsappea. Dos están de cervezas, uno en el fútbol y otros dos en el cine. Los otros dos que no contestan son pareja. Estarán abandonándose a la coyunda o elaborando un bizcocho. Pensarlo le pone un poco, digamos, enervado, tontorrón. No se decide a hacer nada. Ya en un poco es de noche, se afirma a sí mismo. No sabe si es un consuelo o si se está dando a él mismo una noticia. Le da volumen a la tele. Podría leer. Mira Instagram. Da tres ‘me gusta’ con benevolencia. Sale al balcón. Fuma. Entra. Va a la nevera. Mordisquea una loncha de queso y le asalta el pensamiento, el recuerdo, de que su jefe le dijo que, tal vez, mañana también iba a darle el día libre. Horror. A saber en qué iba a emplearlo. El fin de semana, que, al fin, pasaría en su ciudad, queda lejos.

Sin embargo, a eso de las nueve, cuando vacila entre unos macarrones para microondas o un par de latas de atún, su jefe le envía un mensaje: «El inútil de mi hijo no quiere venir mañana y la funeraria no puedo llevarla yo solo con tanto trabajo como está entrando, así que mañana, lo siento, pero tienes que venir». Opta por el atún. Y se acuesta. Nueve y media. Le gusta mucho su trabajo y quiere estar descansado.