Noviembre y las ausencias

Málaga despide en gris a un octubre trémulo invocando ya a noviembre, ese mes el cual se torna más oscuro y donde la añoranza queda anclada en cada rincón de nuestro derredor. La lobreguez marca este período frío y reflexivo. Fiel a su cita, el almanaque se suspende nuevamente en el 1 de noviembre, data que en el orbe cristiano entraña una percepción muy singular: Día de Todos los Santos en el cual las familias se cobijan con la finalidad de honrar el recuerdo de los seres amados que marcharon. Hablo de un día impregnado de la huella de éstos, inundando todas las esquinas de la memoria para volver a disfrutar de aquellos quienes hicieron de nuestro cuaderno de bitácora un viaje de conquistas aventuradas en una existencia compleja y agradecida.

Departo a solas sobre las ausencias. De la muerte me seduce recobrar las vidas que se escaparon de su propio tiempo; cómo la pérdida, la impresión de oquedad, me supone practicar el aprendizaje de convivir con ese vacío que tan sólo lo llenan las evocaciones, música, libros, fotografías, películas… compartidas. No escribo este artículo sobre la partida con pena, desespero, miedo o resignación sino como redención. Para la gran mayoría, una de las ausencias más negativas es la muerte como privación vital. Paradójicamente, implica vida para el espíritu desde la perspectiva mística y genera todo un significado relevante, la cultura de la muerte: la escultura, la pintura, la arquitectura, la literatura… Esta simbología religiosa está presente en todas las doctrinas haciendo de ella un motivo de culto entreverado con el misterio de lo sagrado. Expertos afirman: el equilibrio humano se busca desde la falta. Estos casos de ausencias me sugieren que éstas son tan valiosas como las propias presencias. Me dice el ineludible José García Pérez: «En el adiós quedó nuestro futuro construido para siempre». Ciertamente, querido poeta.