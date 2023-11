Estamos tiesos

Nada de longanizas. Aquí atamos los perros con ladrillos de oro. Málaga es la segunda provincia de España donde se compran más viviendas sin recurrir a hipoteca. En un solo año han sido 16.000 las que se han pagado cash, al contado, con el taco, sin pestañear y sin bancos ni euribor. Hay quien no tiene ni para un pisito y los hay en abundancia que se compran casoplones amueblados de billetes. La explicación de tanta compra al contado es que hay mucho inversor en la Costa, no tantos como, qué sé yo, en Teruel, Ávila o Socuéllamos. Eso y que hay mucho dinero negro, añade uno, que sabe que el dinero negro es negro pese a solo haber visto el blanco. El de una nómina que a duras penas dio para una hipoteca. La segunda provincia donde se venden más viviendas sin recurrir a préstamos es Alicante, provincia también de usos mediterráneos, de amplia oferta turística, provincia también predilecta para el asentamiento de profesionales, digamos, de toda índole y actividad. Los alquileres suben que es una barbaridad. Y suben las hipotecas y los precios de la vivienda nueva y de la usada. Aquí sube de precio hasta el preguntar y sin embargo hay muchos que no preguntan y pagan y la billetera ni se resiente.

El mercado inmobiliario goza de muy buena salud, pero no es comparable con la salud financiera de la que disfrutan los que tienen tres o cuatro pisos y los alquilan. Todos somos pequeños especuladores, deseando que los precios suban por ver si un chambao que tengamos por ahí se lo podemos arrendar a un guiri por una pechá de pasta al mes. Y si nos pagan al contado, mucho mejor. El dinero va a desaparecer en favor de las tarjetas, dicen por ahí. Ja. Un argumento de tiesos, claro está. Hay billetes por ahí para dar y para (no) regalar, billetes frescos o guardados en armarios, billetes de fondos de inversión que especulan y dejan con su comportamiento en inocentes infantes a los buitres y billetes que son dinero fácil y que hay que blanquear o invertir o poner a circular. En Málaga estamos tiesos pero vemos circular el dinero con alegría, que no es lo mismo ver con alegría circular el dinero. Aquellos que lo poseen, a veces reparten migajas.