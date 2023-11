Parece complicado militar en partido alguno porque resulta difícil comulgar íntegramente con idearios y modus operandi. Apoyarlos aunque tus tripas se revuelvan me resultaría tortuoso. Empero, me interesa la política, no como el juego sucio al que nos acostumbran sino aproximarse a la utopía del buen gobierno y Estado ideal.

Los partidos son pilares de la democracia, aunque no vislumbro su financiación y funcionamiento. Sus mandos proceden de las bases y muchos trabajan más para el partido que otra cosa, anhelando una carrera política de recompensa. Sus directrices cambian con los tiempos, aunque aquellas no importen si de ganar elecciones se trata. Ya no hay proyectos sino propaganda para lobotomizar y empoderarse. Toda organización se nutre de sus miembros y si éstos no exigen fundamentos y rectitud, normalizan arbitrariedades y corruptelas que finalmente calan en aquellas y la sociedad. El Gobierno evita, con argucias y estrategias, que la justicia actúe sobre sus colegas cuando delinquen y si hace falta, se reforman leyes, justifican indultos... Hay muchos corruptos indemnes y muy solventes y tan ingentes los casos, que unos eclipsan otros. ‘Para que otro se lleve el dinerito, me lo llevo yo fresquito’, trasciende como lema social aprendido de tales ejemplos, ya se contemporiza. Erradiquémoslo y exijamos políticos capaces de legislar restricciones a sus delirios y corruptelas, garantía de la división de poderes; una política que nos hermane e impulse a nuestra mejor versión y no a la actual aberración.