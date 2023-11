Aquel sutil librero ginebrino

Era la víspera de una reciente Navidad. Por muy especiales motivos familiares, como fue el visitar a nuestros nietos ginebrinos, mi mujer y yo nos encontrábamos en aquella ciudad mágica. Ginebra. Nevaba suavemente y los tranvías circulaban silenciosos por el centro de la ciudad. A la que Borges tanto amaba y a la que tantas veces los Dioses, amables y propicios, parecían haber querido librar de los horrores de estos tiempos oscuros. Las señoras llevaban sin ningún complejo hermosos abrigos de pieles y grandes bolsas con nombres de tiendas tan elegantes como legendarias. Sólo nos faltaban las jardineras floridas y las pequeñas ‘mouettes’ amarillas para cruzar a la otra orilla del lago. Destinadas todas ellas a seguir en dique seco hasta la primavera.

A unos pocos metros, más arriba de la tienda de Zino Davidoff (donde Lenin dejó pendiente hace algo más de un siglo la factura de una caja de carísimos puros habanos), estaba la catedral. También allí estaba el ‘Chez Ma Cousine’. Para mí, el mejor restaurante – y el más barato – de la ciudad antigua. Con jóvenes camareras en estado de gracia y con perfiles de cariátides. Entonces solían servir un plato estupendo por 14 francos (unos doce euros) con la devoción ritual que se debe reservar para los de 140.

Al principio no me dí cuenta. En aquella céntrica tienda de una de las calles más elegantes de la Rive Gauche ginebrina se anunciaba una librería. Sobre la fachada de aquel edificio de varios pisos se decía simplemente ‘Payot, librero’. No ‘librairie’. Era una señal casi secreta para los bibliófilos más exigentes.

Podría haber sido aquel lugar un templo invisible. Frecuentado por devotos de la santidad de la palabra escrita y del aroma a papel y tinta sagrada se repartían los parroquianos por todos los pisos de aquel augusto inmueble. Protegidos por un escudo de cortesías y buenas formas, lo que en latitudes más hirsutas y maltratadas se hubiera convertido aquel rito en una laboriosa e incluso penosa peregrinación. Lo que al final no dejaba de ser parte del inteligente placer de de saber buscar un buen libro.

Pero lo mejor nos esperaba al final. Al pasar por el trámite del pago en las cajas de la entrada, Payot nos había reservado un hermoso regalo de Navidad. Según nos anunciaban, el librero y la Cruz Roja ginebrina se habían asociado para convertir los libros que sus clientes habían adquirido durante esos días navideños en pequeñas obras de arte. Únicas e irrepetibles. Cito lo que se podía leer en el marcador de páginas que me traje como recuerdo: «¡Por unas fiestas solidarias! Su libro ha sido envuelto en un papel especial para regalos por benévolas jóvenes de la Cruz Roja. Una parte de cada franco que usted haya querido abonar por esta operación se destinará así a las actividades de la Cruz Roja Juvenil, en particular para los programas de cooperación en causas humanitarias».

Las jóvenes no sólo envolvían los libros. Los transfiguraban delicadamente en objetos sagrados. Hasta el libro más modesto se convertía en una pequeña joya. En unas urnas transparentes los billetes de los donativos entregados se amontonaban, triunfantes. Las personas que depositaban su óbolo – así llamaban los antiguos griegos a sus monedas de plata – parecían pedir perdón por compensar con algo tan vulgar como el dinero aquel hermoso milagro de la generosidad. Ungido por aquellas aladas manos jóvenes, tan bellas como inocentes...