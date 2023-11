Lo que hizo este domingo Fernando Alonso pasará a la historia. Tal cual. Defender la posición y derrotar al Red Bull de Checo Pérez, a un coche tan superior, es algo prácticamente imposible. Pero no hay piloto como el asturiano, con esa astucia, experiencia y arrojo para jugárselo todo a cara y cruz…y alcanzar un podio por el que casi nadie habría apostado a falta de diez vueltas. Ritmo, consistencia, velocidad y fiabilidad para poder doblegar al mexicano. Fernando pilotó, de nuevo, un coche a la altura de su inmenso talento y el resultado sabe a victoria después de todo lo vivido en las últimas carreras. Así es el deporte, un carrusel de emociones, de sensaciones, de alegrías y tristezas. Por eso nos apasiona tanto. Para el recuerdo, además del duelo con el segundo de los Red Bull, el adelantamiento a Hamilton en la salida. Sin DRS, de tú a tú, por puro talento. Fernando ha demostrado una vez más que la ilusión le gana al tiempo, que la pasión vence a la edad.

Fernando siempre está en el foco, pero la semana pasada ha sido seguramente la más movida de la temporada para él. Los rumores de un posible fichaje por Red Bull alteraron el ecosistema de la Fórmula Uno y, por supuesto, la paz mental de Fernando, enemigo de todo aquello que no puede controlar. Por eso salió ante la prensa y zanjó el asunto a su manera: con contundencia. Ni se va de Aston Martin ni será el compañero de Verstappen. No sonaba nada mal, la verdad. Habría sido un sueño ver a los mejores pilotos, separados por 16 años, compitiendo con las mismas armas. Lo más parecido al Senna-Prost que revolucionó el campeonato en su día. Pero volvamos a la realidad, a lo que tenemos, que no es poco. La 33, tan ansiada, tan comentada, se había alejado en los últimos grandes premios. Pero, cuando casi nadie lo esperaba, llegó la resurrección. Esperemos que lo de Brasil no haya sido algo esporádico, que el bache esté superado y que el sueño de volver a ver a Fernando en lo más alto siga en pie durante mucho tiempo.

Apuntes

Nuevo escándalo de los árbitros de Medina Cantalejo. El sábado fue perjudicado el Celta ¿Qué está pasando con este equipo? ¿Por qué está siendo perjudicado jornada tras jornada? El Celta y su afición se merecen un respeto.

En Mestalla, más de lo mismo. Penalti insólito en contra del Granada. ¿Dónde estaba el VAR? ¿Por qué son tan malos los árbitros de la Liga? Urge una solución, los errores graves se acumulan jornada tras jornada.

Isco merece ir a la selección. “¿A quién quito?”, dijo el otro día De la Fuente. Pue a quien quieras, Luis, pero Isco Alarcón está haciendo méritos de sobra para ir convocado. Con España tienen que ir los mejores. Y punto.

Luis García, cesado. El Espanyol comenzó muy bien la temporada, firme y arriba, pero poco a poco se ha ido desinflando. Luis es un ídolo para la afición. Habrá que ver si lo que llega mejora lo que había.